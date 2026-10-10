Ravenna si prepara ad accogliere l’Amerigo Vespucci: quando e come salire a bordo

L’Amerigo Vespucci arriverà a Marina di Ravenna mercoledì 14 ottobre e resterà ormeggiata fino a domenica 18, rendendo omaggio alla città che quest’anno ha conquistato il titolo di Capitale Italiana del Mare 2026. La nave scuola della Marina Militare, conosciuta come la nave più bella del mondo, sarà visitabile gratuitamente su prenotazione e la sua presenza sarà accompagnata da un ricco programma di iniziative che coinvolgerà Marina di Ravenna e la città, dall’apertura straordinaria del faro al concerto della Fanfara della Marina Militare, fino al saluto in mare di circa 150 imbarcazioni.

Il programma è stato presentato questa mattina, sabato 10 ottobre, nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni e il comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna, Maurizio Tattoli. L’arrivo del Vespucci, annunciato già nel luglio scorso, è il risultato della collaborazione tra Comune, Marina Militare, Capitaneria di Porto, Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale e i componenti del Tavolo Mare che hanno contribuito al riconoscimento ottenuto dalla città.

La nave, reduce dalla campagna che l’ha portata anche a Trieste, attraccherà alla banchina di via della Foca Monica, dove sarà possibile ammirarla anche dall’esterno percorrendo un itinerario pedonale lungo il canale.

«È l’abbraccio più bello che potessimo ricevere – ha dichiarato il sindaco Barattoni –. La Vespucci che sceglie Ravenna, Capitale italiana del Mare 2026, è una grande emozione e un riconoscimento al nostro legame profondo con il mare. Abbiamo lavorato mesi con la Marina Militare e con tutto il Tavolo Mare per rendere possibile questo evento. Nave Vespucci è un pezzo di storia d’Italia, è orgoglio nazionale, è la nostra festa del mare».

L’obiettivo dell’amministrazione è trasformare l’arrivo della nave in un’occasione per valorizzare l’intera località di Marina di Ravenna, coinvolgendo le attività commerciali, le realtà culturali e le istituzioni del territorio. Un progetto che, come ha spiegato il sindaco, punta a offrire ai visitatori un’esperienza più ampia rispetto alla sola salita a bordo.

Le visite a bordo: prenotazioni dall’11 ottobre

Le visite alla nave saranno gratuite, ma esclusivamente su prenotazione, con un massimo di quattro biglietti per persona. Le prenotazioni, gestite da Ravenna Incoming, apriranno domenica 11 ottobre alle 18 sul sito Visit Ravenna a questo link: https://www.visitravenna.it/it/nave-amerigo-vespucci-visite-a-bordo.

Le mattinate saranno riservate alle scolaresche, mentre nel pomeriggio potranno salire a bordo i cittadini e i turisti in possesso del biglietto. Chi non avrà prenotato potrà comunque avvicinarsi alla nave e fotografarla dal percorso pedonale predisposto lungo il canale, senza però accedere a bordo.

Gli orari delle visite aperte al pubblico saranno mercoledì 14 ottobre dalle 14 alle 18, giovedì 15 dalle 14 alle 17, venerdì 16 dalle 14 alle 18.30 e sabato 17 dalle 14 alle 17.30.

Durante le fasce pomeridiane riservate al pubblico potranno salire a bordo dell’Amerigo Vespucci fino a 1.000 visitatori all’ora.

Il Villaggio Ravenna – Capitale del Mare

Accanto alla nave sarà allestito il Villaggio Ravenna – Capitale del Mare, uno spazio espositivo dedicato alle realtà che hanno contribuito al percorso della città verso il riconoscimento nazionale e alla valorizzazione del suo patrimonio culturale, ambientale e marittimo.

Saranno presenti Comune, Provincia, Regione, Camera di Commercio Ferrara Ravenna, Soprintendenza, Musei Nazionali di Ravenna, Opera di Religione della Diocesi, RavennaAntica, MAR, Musei Byron e del Risorgimento e Biblioteca Classense. Parteciperanno inoltre l’Università di Bologna, il Parco del Delta del Po, Cestha, l’Osservatorio nazionale tutela del mare, l’Istituto tecnico industriale statale Nullo Baldini, il Museo delle attività subacquee, il Circolo velico ravennate, l’Autorità di sistema portuale, il Terminal crociere RCCP e il Propeller Club, insieme alla Marina Militare e alla Capitaneria di Porto.

La permanenza dell’Amerigo Vespucci coinciderà inoltre con il fine settimana della Notte d’Oro, offrendo ai visitatori l’opportunità di partecipare anche agli appuntamenti in programma in città. Come sottolineato dal sindaco Barattoni, l’obiettivo è costruire un’esperienza profondamente legata al territorio ravennate, che non si esaurisca nella visita alla nave scuola, ma diventi un’occasione per scoprire le attrazioni culturali, le tradizioni e le attività di Ravenna e Marina di Ravenna.

Il faro apre al pubblico: visite gratuite e un percorso tra cimeli e reperti storici

Tra le iniziative più significative figura l’apertura straordinaria del faro di Marina di Ravenna, dal 14 al 18 ottobre, organizzata dalla Marina Militare su richiesta dell’amministrazione comunale. Il Comando Interregionale Marittimo Nord, in collaborazione con il Comando Zona Fari di Venezia e la Direzione Marittima locale, ha predisposto un percorso di visita che consentirà di scoprire uno dei simboli del rapporto tra Ravenna e il mare.

Oltre alla possibilità di raggiungere la terrazza panoramica, i visitatori potranno ammirare antichi cimeli, rari reperti storici e componenti di fari del passato, attraverso un’esposizione museale dedicata all’evoluzione tecnologica della segnaletica marittima e alla storia di chi ha lavorato per garantire la sicurezza della navigazione.

Acceso per la prima volta nel 1862 e ricostruito nel 1947, il faro ha una lanterna posta a 35 metri sul livello del mare. L’accesso sarà consentito esclusivamente fino alla terrazza panoramica.

Le visite saranno gratuite, con prenotazione obbligatoria e fino a esaurimento dei posti disponibili, attraverso la Pro Loco di Marina di Ravenna al seguente link: https://www.marinadiravenna.org/14-18-ottobre-visite-al-faro/. Le prenotazioni apriranno alle 11 di domenica 11 ottobre.

Dal 14 al 17 ottobre gli accessi saranno possibili dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.20, mentre domenica 18 ottobre soltanto dalle 10 alle 12. È prevista una capienza massima di 30 persone ogni 20 minuti e ai partecipanti viene richiesto di presentarsi dieci minuti prima dell’orario prenotato.

Visite al Museo delle attività subacquee e concerto della Fanfara

Dal 14 al 17 ottobre, alle 18.30, saranno organizzate visite guidate al MAS – Museo delle attività subacquee, in piazzale Palombari d’Italia 2, con prenotazioni già attive sul sito di Visit Ravenna.

Un altro appuntamento è previsto venerdì 16 ottobre alle 21 al Teatro Alighieri, dove si terrà il concerto della Fanfara Dipartimentale della Marina Militare. L’ingresso sarà gratuito, con prenotazioni disponibili dalle 10 di domenica 11 ottobre attraverso il sito del Teatro Alighieri. Il programma musicale, come anticipato dal comandante Tattoli, comprenderà brani classici e moderni, in un concerto pensato come omaggio alla città.

«La Vespucci rappresenta l’Italia nel mondo – ha sottolineato Tattoli – ed è una delle icone più riconoscibili e amate del nostro Paese, ambasciatrice della nostra marittimità. Con la presenza della nave scuola più bella del mondo, la Marina Militare ha voluto valorizzare e riconoscere il titolo di Ravenna, prima Capitale italiana del Mare. Siamo orgogliosi di poter contribuire alla migliore riuscita di questo evento che è occasione di prestigio anche per il porto di Ravenna».

Una veleggiata inclusiva e 150 imbarcazioni per salutare il Vespucci

Il comandante della Capitaneria di Porto ha annunciato anche due iniziative che coinvolgeranno direttamente il mondo della vela. Sabato 17 ottobre, in mattinata, dieci imbarcazioni sfileranno accanto al Vespucci: quattro dell’associazione Marinando, con a bordo persone a mobilità ridotta, e sei del Circolo Velico Ravennate, sulle quali saliranno giovani allievi della scuola vela. Un’occasione per avvicinare alla nave scuola della Marina Militare anche chi vive la vela come esperienza sportiva e inclusiva.

Domenica 18 ottobre, in occasione della partenza del Vespucci, saranno invece circa 150 le imbarcazioni coinvolte nel saluto in mare, in una sorta di riedizione dell’iniziativa Navigare per Ravenna. Le barche accompagneranno idealmente la nave durante l’uscita dal porto, percorrendo insieme un tratto di mare prima del congedo.

Come arrivare: parcheggi e navette gratuite

Per agevolare l’afflusso dei visitatori, il Comune predisporrà un servizio gratuito di navette, attivo dal 14 al 17 ottobre dalle 13 alle 19.30. I collegamenti partiranno dai parcheggi di via del Marchesato, piazzale della Marina e piazzale Adriatico, anch’essi gratuiti.

Il percorso consentirà di attraversare diversi punti di interesse di Marina di Ravenna, passando nei pressi del Museo delle attività subacquee, del faro e di Cestha, per poi raggiungere attraverso viale Vecchi e viale dei Mille l’area dell’attracco.

L’accesso alla nave sarà esclusivamente pedonale. Il servizio di trasporto è stato pensato sia per facilitare gli spostamenti delle persone con maggiori difficoltà a camminare, sia per distribuire i flussi dei visitatori lungo la località, coinvolgendo anche le attività commerciali.