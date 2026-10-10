Via Baiona, dal 3 novembre scatta la chiusura per i lavori ai ponti: dopo una settimana si valuterà se e quando riaprire a senso unico alternato

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La chiusura di un tratto di via Baiona dal 3 novembre resta confermata, ma la Pro Loco di Porto Corsini continua a chiedere soluzioni per limitare le conseguenze sulla vita quotidiana dei residenti. È questa la situazione emersa al termine dell’incontro in Comune tra la Pro Loco, il sindaco di Ravenna, l’assessore Massimo Cameliani e la capo di gabinetto Federica Del Conte. Gli esiti del confronto sono stati poi illustrati alla comunità del lido durante un’assemblea molto partecipata.

Gli elementi principali sono due: dal 3 al 10 novembre si monitorerà il lavoro della macchina battipalo per capire quanti pali sarà possibile installare ogni giorno e valutare se e quando si potrà riaprire la circolazione a senso unico alternato su una corsia. Nel frattempo, sono confermati la gratuità del traghetto per i residenti di Porto Corsini, Marina Romea e Casalborsetti e il potenziamento dei collegamenti in autobus. Un nuovo incontro tra Pro Loco e Amministrazione è previsto per il 12 novembre, quando si farà il punto sull’organizzazione del cantiere e sulle possibilità di modificare la gestione della viabilità.

A riferire gli esiti del confronto è Orio Rossi, presidente della Pro Loco, che descrive una situazione ancora aperta, senza risposte definitive su tutte le richieste avanzate dal territorio. “Le misure annunciate possono contribuire a ridurre i disagi, ma per i residenti restano da affrontare le difficoltà legate agli spostamenti quotidiani, in particolare per chi deve raggiungere il posto di lavoro nelle prime ore del mattino” sottolinea.

Uno dei nodi riguarda l’ingombro della macchina battipalo, la grande struttura utilizzata per installare i pali necessari alla realizzazione dei due ponti sulla Baiona (sul canale Baiona e sul canale Magni) per il progetto della Ciclovia Adriatica. Per ragioni di sicurezza e per le dimensioni del macchinario, durante il suo utilizzo la strada dovrà essere chiusa. Dal 3 al 10 novembre sarà quindi monitorato l’andamento dei lavori, e capire se ci saranno le condizioni per riaprire una corsia a senso unico alternato.

Su questa soluzione la Pro Loco intende continuare a insistere. “La combinazione potenziamento traghetto e apertura temporanea del percorso, anche a senso unico alternato, per noi sarebbe la soluzione che quantomeno ci tranquillizzerebbe un po’”, spiega Rossi.

Per contenere i disagi sono previste anche due linee di autobus gestite da Start Romagna: una collegherà la stazione ferroviaria con le aziende situate lungo via Baiona, mentre l’altra collegherà la stazione con i lidi nord, passando per la statale Romea. Sul fronte scolastico, riferisce ancora Rossi, il sindaco ha indicato un potenziamento dei servizi, con minibus per le scuole medie che potranno utilizzare il traghetto.

La gratuità del traghetto è confermata per i residenti di Porto Corsini, Marina Romea e Casalborsetti, con l’impiego di un secondo natante nella fascia di maggiore affluenza, fino alle 14.

La Pro Loco ha avanzato anche due richieste di compensazione per i disagi che la comunità dovrà affrontare: traghetto gratuito per i residenti anche in futuro, non soltanto durante i lavori, e uno sgravio significativo sulla Tari. Secondo quanto riferito da Rossi, durante l’incontro non è arrivata una risposta.

Il prossimo confronto il 12 novembre

Il confronto del 12 novembre tra Pro Loco e Amministrazione sarà l’occasione per verificare come procedono i lavori e se sarà possibile introdurre modifiche alla gestione della viabilità. Per Rossi, le aperture prospettate finora non bastano ancora a rassicurare la comunità, che spera di ottenere risultati concreti dal confronto con il Comune. “I residenti sperano che tutto quello che stiamo facendo porti a casa qualche briciola”.