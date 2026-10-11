Benevolo e D’Imporzano: a primavera 2027 l’inaugurazione del Terminal Crociere. Se ne è parlato a Caplèt & Friends

Nell’ultima giornata di Caplèt & Friends in Piazza Kennedy, oggi domenica 11 ottobre, si è parlato di Ravenna Capitale del Mare. All’incontro moderato da Monica Ciarapica, presidente d’area di Confesercenti Ravenna-Cesena, hanno preso parte Fabio Sbaraglia assessore a cultura e turismo del Comune di Ravenna, Francesco Benevolo presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna, e Riccardo Santoni della FIBA-Confesercenti Federazione Italiana Balneari.

In apertura, Monica Ciarapica ha fatto l’auspicio che Ravenna non sia capitale del mare solo per il 2026 e che questo evento sia di stimolo per mettere in valore la vocazione marittima di Ravenna in tutte le sue sfaccettature, dall’economia al turismo, dalla cultura alla natura.

Fabio Sbaraglia ha sottolineato come in Italia siano tante le “capitali” ogni anno, nominate sui temi più disparati. La capitale del mare – scelta per la prima volta, per cui Ravenna ha fatto da cavia o da apripista – è una nomina del tutto particolare e significativa, che offre alla città l’opportunità di ripensarsi e di riportare il mare al centro della sua identità e dei suoi progetti per il futuro.

A Francesco Benevolo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico centro-settentrionale con sede a Ravenna, è toccato il compito di ricordare i numeri e le caratteristiche più importanti dello scalo di Ravenna: 20mila addetti impiegati nelle aziende del porto e nell’indotto, primo porto italiano per l’importazione di materie prime, ruolo strategico di Ravenna nell’alto Adriatico, 14 km di banchine, attività diversificate, progetti di valore europeo e di carattere internazionale, il nuovo terminal crociere di Porto Corsini che sarà inaugurato a primavera 2027, notizia confermata dalla stessa Anna D’Imporzano, direttrice di Ravenna Civitas Cruise Port. Inizialmente annunciata per il 2026, la conclusione dei lavori terminerà quindi qualche mese dopo. La data dell’inaugurazione non è però ancora stata fissata.

Il nuovo terminal crociere, all’avanguardia dal punto di vista dell’uso d’energia rinnovabile, una volta a pieno regime potrà imbarcare e sbarcare da 400 a 500 mila passeggeri, con un impatto importante anche per le strutture commerciali della città, dove Confesercenti da tempo denuncia il rischio di desertificazione della rete delle botteghe, come ha sottolineato il direttore di Confesercenti Ravenna-Cesena Graziano Gozi. Per implementare il rapporto fra mondo delle crociere e mondo commerciale della città, sono allo studio dei workshop appositi per la prossima stagione: lo ha affermato Anna D’Imporzano.

Benevolo ha poi spiegato che a fronte di una crisi dell’economia tradizionale industriale, l’economia del mare sta vivendo una fase di sviluppo importante, con un ruolo sempre più strategico della logistica. Su questo solco si lavora a Ravenna con una visione e tanti progetti di valore nazionale e sovranazionale.

Riccardo Santoni, dei balneari Confesercenti, ha salutato il modello Ravenna – dove c’è un equilibrio fra turismo, industria, porto, cultura – come un qualcosa da preservare e ha invitato a considerare il mare come grande opportunità ma anche per i fattori di rischio legati a crisi climatica e subsidenza.

Naturalmente ha parlato della Bolkestein che interessa da vicino l’attività di 200 stabilimenti balneari nei 9 lidi di Ravenna. Le nuove concessioni dovranno essere infatti riassegnate entro il settembre 2027, con effetto dal 1° gennaio 2028. Quindi quella del 2027 sarà l’ultima estate per alcuni balneari, anche se Confesercenti auspica che i nuovi bandi possano riconoscere e premiare il lavoro di quanti hanno finora dato lustro alla nostra riviera.