Casola Valsenio. Trail dei Frutti Dimenticati, una prima da ricordare

Una prima in grande stile a Casola Valsenio per il Trail dei Frutti Dimenticati che ha chiuso il Trittico Valle del Senio. La sfida sui 18 km per 850 metri di dislivello ha coinvolto tanti appassionati, attirati dall’idea di poter affrontare una gara al sabato e poi magari replicare alla domenica da qualche altra parte in un weekend particolarmente ricco.

Gli organizzatori hanno predisposto classifiche differenziate in base a Under o Over 50: tra i primi successo per Francesco Marani davanti a Christian Ravaioli (Forlì Trail) e al leader di categoria del Trittico Alessandro Pederzoli (Leopodistica) mentre tra gli Over il successo è andato a Roberto Fava (GP I Cagnon) su Pierugo Angeli (Leopodistica) e Corrado Venturini, anche lui targato Leopodistica.