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Cervia. Campagna Vaccinale antinfluenzale 2026-2027
11 ottobre 2026 | 16:44
Dal 12 ottobre 2026 tutti gli assistiti della medicina di Gruppo San Giorgio, sita in Cervia Via dell’Ospedale 17, potranno prenotare la vaccinazione su Miodottore alla pagina “Vaccini di Medicina di Gruppo San Giorgio” oppure contattando telefonicamente la segreteria del proprio Medico di Medicina Generale.
Ci saranno inoltre 4 giornate: sabato 17 ottobre, sabato 31 ottobre, sabato 7 novembre e sabato 21 novembre dalle 9 alle 12 dove saranno disponibili medici ed infermieri per vaccinazioni con accesso libero. Per gli altri vaccini (Pneumococco e Covid), o eventuali somministrazioni a domicilio contattare telefonicamente la segreteria del proprio Medico di Medicina Generale.