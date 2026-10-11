Cervia. Campagna Vaccinale antinfluenzale 2026-2027

Ci saranno inoltre 4 giornate: sabato 17 ottobre, sabato 31 ottobre, sabato 7 novembre e sabato 21 novembre dalle 9 alle 12 dove saranno disponibili medici ed infermieri per vaccinazioni con accesso libero. Per gli altri vaccini (Pneumococco e Covid), o eventuali somministrazioni a domicilio contattare telefonicamente la segreteria del proprio Medico di Medicina Generale.