Con “il Barocco Europeo” parte la collaborazione con gli Archi Ravegnani

foto d'archivio

Inizia il prossimo 14 ottobre alle ore 21, la rassegna nata da un’idea di Cesare Bandini e degli “Archi Ravegnani” dei “Mercoledì musicali al Portoncino” a cui il Centro sociale ha aderito mettendo a disposizione il suo palco e la sua intera struttura.

Si tratta di un programma che, per iniziare, vedrà il “trio” composto da: Marina Mammarella al violino, Agide Bandini al contrabbasso e Cesare Bandini al clavicembalo, impegnato da ottobre a dicembre in tre concerti di musica “colta” in un luogo destinato, normalmente, ad altre musiche ed altri eventi.

Il concerto del 14 ottobre sarà dedicato al Barocco europeo con un programma che spazia da Boismortier a Haendel passando per Corelli, Telemann, Bach, Rameau e Scarlatti.

Il centro in via Portoncino 4, a cui si accede con la tessera di ANCeSCAO, sarà aperto alle 19:30 per fruire d’un piccolo aperitivo e, grazie ai volontari, conoscere le altre attività dell’Associazione.