Dopo un sabato boom, a Ravenna cala il sipario su Caplèt & Friends 2026: il programma di domenica 11 ottobre

Domenica 11 ottobre cala il sipario sulla 2^ edizione di Caplèt & Friends, l’evento gastronomico che Confesercenti Ravenna-Cesena ha organizzato per quattro giorni in Piazza Kennedy a Ravenna per celebrare il cappelletto. Ieri, sabato 10 ottobre, la festa ha toccato il suo momento clou con tantissime persone in piazza e un vero e proprio assalto alla ricca offerta gastronomica dei sei ristoranti presenti.

CAPLÈT & FRIENDS PER I 1500 ANNI DI TEODORICO

Oltre al cappelletto, c’è un altro re da celebrare quest’anno a Ravenna: Teodorico. Nel 2026, infatti, ricorre il 1500º anniversario della morte del Re dei Goti, figura centrale nella storia tardo antica di Ravenna. A questa ricorrenza la città dedica una serie di eventi in cui si inserisce a pieno titolo anche la manifestazione di Confesercenti Ravenna-Cesena. Caplèt & Friends rende omaggio a Teodorico, attraverso un progetto gastronomico e storico-divulgativo.

Su sollecitazione di Confesercenti, è nato il “Cappelletto Teo. Un Piatto da Re” una ricetta speciale dedicata a Teodorico ideata da Mattia Borroni chef del Ristorante Alexander di Ravenna. Il Cappelletto Teo è proposto nei ristoranti della festa in Piazza Kennedy e in altri ristoranti aderenti al circuito Friends de Caplèt. Inoltre, viene organizzato un tour teodoriciano sulle tracce del Re a Ravenna. Un percorso urbano guidato, in parte con il Trenino Teo (che parte e rientra in Piazza Kennedy) e in parte a piedi.

COSA TROVATE IN PIAZZA KENNEDY

La festa ha il suo clou in Piazza Kennedy, dove Confesercenti Ravenna-Cesena allestisce sulla piazza più grande di Ravenna sei stands di ristoranti del territorio, dove si possono degustare le diverse proposte dei cappelletti di Romagna, del Cappelletto Teo e delle altre paste ripiene secondo le ricette dei diversi chef. I ristoranti presenti sono:

Bello al Rustichello di Ravenna

Mercato Coperto di Ravenna

Nonna Peppina di Camerlona-Mezzano di Ravenna

Officine del Sale di Cervia

Zeno Caffè & Cucina di Ravenna

Zero Farina di Cesena (con preparazioni senza glutine e senza lattosio).

Inoltre, in Piazza Kennedy sono previsti un banco di biscotti e prodotti sardi, il mercatino degli agricoltori CIA, Romagna, un’area relax in collaborazione con la Cooperativa Spiagge Ravenna, un’area spettacoli presso Fellini Scalinocinque e un’area per gli incontri dedicata a ospiti, conferenze, cooking show, assaggi di prodotti, interviste. Sempre in Piazza Kennedy c’è il capolinea del Trenino Teo, per il tour in città nei luoghi teodoriciani.

UN SABATO CON I CORSI UNIBOSI E IL GIN

Come si diceva, la giornata di sabato 10 ottobre è stata baciata da un grande successo di pubblico, con la Piazza Kennedy che si è riempita di gente sia a pranzo sia nel tardo pomeriggio che nella serata.

Molto interessante è stato l’incontro con Elsa Signorino presidente dell’UNIBOSI Università per Adulti Giovanna Bosi Maramotti di Ravenna e con l’imprenditore gastronomico e produttore di gin Alessandro Fanelli. Un connubio all’apparenza singolare, che si spiega con il fatto che l’UNIBOSI dedica da sempre corsi alla cultura del cibo e del vino e quest’anno organizza un corso sul gin (dal 29 ottobre) tenuto proprio da Fanelli, il quale con le sue Officine del Sale è uno dei sei ristoratori presenti in Piazza Kennedy.

Elsa Signorino ha ricordato come la mission dell’Università per Adulti sia quella di promuovere la formazione permanente, di investire in cultura e conoscenza, definita “una scelta di libertà e di benessere, poiché continuare a studiare e a soddisfare curiosità e interessi è una buona pratica di vita”.

Signorino ha ricordato i 500 associati (per lo più donne) e le 1.000 ore di attività formativa svolte ogni anno, e infine alcuni dei temi principali al centro dei corsi dell’Anno Accademico 2026-27: la vicenda storica di Teodorico, le donne protagoniste della storia e della cultura, le relazioni paritarie fra uomini e donne, la geopolitica, la crisi delle liberaldemocrazie, la bioetica e il fine vita, la filosofia, il sentimento religioso.

Poi è toccato all’istrionico Alessandro Fanelli spiegare la sua parabola di ristoratore diventato imprenditore della gastronomia con diverse attività legate al territorio, come l’ex magazzino tecnico dei salinari diventato ristorante Officine del Sale. Egli ha raccontato come il sale di Cervia abbia un ruolo centrale nella sua attività perché negli anni del Covid ha cominciato a pensare a “come mettere Cervia e il suo sale in un bicchiere, cioè a fare un gin che sprigioni il profumo di Cervia.”

Da quest’idea è nato il suo gin Bandito che ha poi generato una famiglia di nuovi liquori e prodotti, che hanno sempre il sale di Cervia come filo conduttore: la vodka Zingara, il fernet Gendarme, il bitter Malandrino, la linea dei Don cioè liquori al caffè, al rosolio, alla mandorla, fino al Santo a base Sangiovese che nasce da un incontro fortuito quanto bizzarro. A Sarsina, Fanelli e alcuni suoi amici incontrano l’esorcista della basilica locale – soprannominato don Perignon, perché lo descrivono amante delle bollicine – e lo invitano a bere, poi in qualche modo lo costringono a una benedizione fuori dagli schemi con il famoso collare degli esorcismi. Da questo episodio scanzonato è nato lo scanzonato nome Santo.

Da ultimo, Fanelli ha parlato delle sue ultime creature: il ghiacciolo al gin, il cioccolato e, infine, il panettone artigianale glassato con cioccolato bianco e gin e guarnito all’interno con una crema con essenza di gin in purezza. Durante la conversazione, assaggio di gin accompagnato da alcuni crescioni e, dulcis in fundo, anche uno squisito assaggio di delizioso panettone Bandito.

Per il servizio ai tavoli, i ragazzi dell’ENGIM Ravenna.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 11 OTTOBRE IN PIAZZA KENNEDY

La festa apre alle 11:00 e chiude alle 22.00.

Ore 11:00 – Ravenna Capitale del Mare. Incontro con Fabio Sbaraglia assessore a cultura e turismo del Comune di Ravenna, Francesco Benevolo presidente dell’Autorità Portuale, Monica Ciarapica presidente d’area Confesercenti Ravenna-Cesena, Maurizio Rustignoli presidente nazionale FIBA-Confesercenti Federazione Italiana Balneari. A seguire degustazione dei passatelli in brodo di paganelli, preparati da Mirko Colanzi, chef e titolare di Alighieri cucina, vini, miscelati di Ravenna.

Ore 11:00 – Trebbo con la Compagnia del Buon Umore.

Ore 11.00 – Dalle mani in pasta ai grembiuli romagnoli.

Ore 18:00 – I Ristoranti di Caplèt & Friends si presentano. Incontro con: Bello al Rustichello, Mercato Coperto, Zeno Caffè & Cucina, Nonna Peppina, Officine del Sale, Zero Farina. A seguire l’assaggio dei sabadoni, con le castagne e la saba.

Ore 18:00 – Trebbo con la Compagnia del Buon Umore.

Ore 20:30 – Disco Marino dj set.

IL TRENINO TEO

Con il Trenino Teo si va alla scoperta di alcuni dei luoghi teodoriciani più significativi di Ravenna, attraverso un tour circolare della durata di circa 30 minuti con audioguida a bordo, in un percorso con partenza da Piazza Kennedy, passaggio nei pressi di Palazzo di Teodorico, Sant’Apollinare Nuovo, Mausoleo di Teodorico e rientro, acquistando i biglietti direttamente presso la cassa della manifestazione, senza prenotazione. Domenica 11 ottobre: partenze alle 12:30; alle 14:00; alle 19:00. In caso di maltempo gli orari di partenza potranno subire modifiche o cancellazioni: verificare le variazioni al n° 3287575375 o all’indirizzo info@capletandfriends.it

Tour special con guida in accompagnamento e visita ai monumenti sono previsti domenica 11 ottobre con il Trenino Teo oppure a piedi. In entrambi i casi il ritrovo e il ritorno è in Piazza Kennedy. Prenotazioni sempre su Visit Ravenna: https://www.visitravenna.it/it/dalla-ravenna-di-teodorico-al-cappelletto-teo .

Per il Tour special in trenino ritrovo in Piazza Kennedy e spostamento in trenino in Piazza Garibaldi con visita a Piazza del Popolo; spostamento a piedi per visita al Battistero degli Ariani; spostamento in trenino al Mausoleo di Teodorico con visita all’interno; spostamento in trenino in Piazza Kennedy dove i partecipanti ricevono un omaggio del valore di 5 Euro da utilizzare per l’area gastronomica della manifestazione CAPLÈT & FRIENDS. Questo tour viene effettuato al mattino con partenza alle ore 10.30 in lingua inglese e con partenza alle ore 16.00 in lingua italiana (durata un’ora e mezza).

Per il tour special a piedi ritrovo in Piazza Kennedy e spostamento al Battistero Neoniano con visita all’interno; spostamento a piedi a Sant’Apollinare Nuovo con visita; ritorno a piedi in Piazza Kennedy dove i partecipanti ricevono un omaggio del valore di 5 Euro da utilizzare per l’area gastronomica della manifestazione. Questo tour viene effettuato al mattino con partenza alle ore 10.30 in lingua italiana e con partenza alle ore 16.00 in lingua inglese (durata un’ora e mezza).

Caplèt & Friends è una manifestazione di Eventi in Itinere, società del sistema Confesercenti Ravenna-Cesena, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna, il contributo della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e di Confesercenti Emilia-Romagna. Con la collaborazione speciale della Fondazione RavennAntica. Main sponsor La BCC ravennate, forlivese ed imolese.