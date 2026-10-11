Edilizia sostenibile, a Faenza i risultati dei progetti Alliance e Rewinds

Martedì 13 ottobre, dalle 9 alle 13, Faventia Sales di Faenza ospiterà un convegno dedicato alla decarbonizzazione dell’edilizia, durante il quale Certimac presenterà i risultati dei progetti Alliance e Rewinds, cofinanziati dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il PR FESR 2021-2027.

Le due iniziative, sviluppate nell’arco di 34 mesi con il coinvolgimento di 14 imprese e 6 organismi di ricerca, hanno sperimentato soluzioni innovative per rendere il settore delle costruzioni più sostenibile. Alliance si è concentrato su facciate ad alta efficienza energetica, capaci di integrare isolamento, produzione di energia e climatizzazione, mentre Rewinds ha sviluppato nuovi materiali da costruzione attraverso il recupero degli scarti edilizi.

L’incontro approfondirà le possibilità di applicazione industriale delle tecnologie sviluppate, con interventi di rappresentanti delle istituzioni, della ricerca e delle imprese. La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.