Epica dell’Acqua torna nel Delta del Po: premio alla ravennate Anna Zacchi

Torna dal 16 al 18 ottobre, nel Delta del Po Veneto, la quarta edizione di Epica dell’Acqua, manifestazione non competitiva che coinvolgerà circa 300 tra runner e camminatori in un percorso di 100 chilometri suddiviso in tre tappe, alla scoperta del territorio e delle sue bellezze naturalistiche.

Tra i momenti più significativi dell’evento, ideato da Alberto Marchesani e organizzato dall’ASD Gli Epici, la consegna del Premio Atleta Epico 2026 alla ravennate Anna Zacchi, pioniera dell’ultramaratona italiana. Originaria di Madonna dell’Albero, Zacchi ha scritto pagine importanti della corsa di lunga distanza, conquistando tra l’altro la vittoria alla 100 km del Passatore nel 1982 e partecipando a imprese internazionali come la Marathon des Sables e l’Atene-Sparta.