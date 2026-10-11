Faenza, al Festival della Comunità educante due appuntamenti dedicati alla pace e al dialogo

Dalle 18.30 alle 20.30 è in programma “Tessere storie di pace”, laboratorio gratuito rivolto ai giovani tra i 20 e i 26 anni, dedicato alla riflessione su stereotipi e pregiudizi attraverso il confronto con storie di persone con background migratorio. L’attività sarà condotta da Barbara Lanzoni e Marta Tondini, in collaborazione con Dress Again. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria entro domenica 11 ottobre al numero 393 9110900.