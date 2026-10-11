Faenza, al Festival della Comunità educante due appuntamenti dedicati alla pace e al dialogo
Due iniziative promosse da Caritas diocesana e Farsi Prossimo odv arricchiscono il programma del Festival della Comunità educante “Capaci di pace”, in corso a Faenza. Entrambi gli appuntamenti si terranno martedì 13 ottobre a Faventia Sales, in via San Giovanni Bosco 1.
Dalle 18.30 alle 20.30 è in programma “Tessere storie di pace”, laboratorio gratuito rivolto ai giovani tra i 20 e i 26 anni, dedicato alla riflessione su stereotipi e pregiudizi attraverso il confronto con storie di persone con background migratorio. L’attività sarà condotta da Barbara Lanzoni e Marta Tondini, in collaborazione con Dress Again. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria entro domenica 11 ottobre al numero 393 9110900.
Alle 20.30 seguirà l’incontro pubblico “Elogio dei tre saperi. Cittadini, politici e tecnici in dialogo e in ascolto”, con l’antropologa Marianella Sclavi, esperta di gestione creativa dei conflitti. Un’occasione per approfondire il valore dell’ascolto e del dialogo nella costruzione di una comunità capace di valorizzare le differenze.