Frazioni isolate da Lugo, Barone (FdI) presenta una mozione per potenziare la mobilità

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Lugo ha depositato una mozione per chiedere alla Giunta un cambio di passo immediato sulla mobilità territoriale tra il centro di Lugo e i centri periferici. Secondo Fdi e non solo si assiste infatti ad un isolamento delle frazioni e una dipendenza forzata dall’automobile privata per anziani, studenti e giovani.

La proposta mira ad avviare entro 90 giorni una ricognizione puntuale delle criticità, aprendo un tavolo di confronto con Start Romagna, Agenzia Mobilità Romagna e Regione Emilia-Romagna per attivare soluzioni flessibili e integrative. Tra le misure richieste figurano l’introduzione di navette circolari, servizi a chiamata, collegamenti dedicati alle frazioni più isolate e corse serali/notturne nei fine settimana per garantire maggiore sicurezza ai giovani.

“Non possiamo permettere che le nostre frazioni si trasformino in semplici quartieri dormitorio”, dichiara Francesco Barone, primo firmatario della mozione. “Raggiungere Lugo per una visita medica, sbrigare una pratica o prendere un treno non deve essere un’odissea o un costo obbligato. Chiediamo un piano di mobilità moderno e flessibile che garantisca il diritto allo spostamento a tutte le fasce d’età e restituisca vita e connessione al nostro territorio”.

La mozione impegna inoltre l’Amministrazione a verificare le opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed europee dedicate alla mobilità sostenibile e alla coesione territoriale, riferendo costantemente in Consiglio comunale sugli sviluppi e sui progetti operativi.