Fusignano, auto esce di strada e finisce in un fosso: gravi due giovani

Grave incidente stradale nella prima mattinata di domenica 11 ottobre lungo la provinciale Maiano, che collega Fusignano all’omonima frazione.

Un’auto con a bordo due giovani è uscita di strada all’altezza del civico 75, urtando la radice di un albero e terminando la corsa in un fosso contro un terrapieno. I due occupanti sono rimasti incastrati nell’abitacolo e per liberarli è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Lugo che hanno rimosso il tetto della vettura.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Entrambi i feriti sono stati trasportati in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena, uno in elicottero e l’altro in ambulanza. La Polizia locale della Bassa Romagna ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

A riportare la notizia il Corriere di Romagna.