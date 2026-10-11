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Il 18 ottobre pedalata solidale organizzata dai Lions Club del territorio

11 ottobre 2026 | 09:59
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di Redazione

Redazione

Il 18 ottobre pedalata solidale organizzata dai Lions Club del territorio
foto d'archivio

Domenica 18 ottobre 2026 torna la Pedalata solidale organizzata  dai Lions Club del territorio (Ravenna Host, Bisanzio, Dante Alighieri, Romagna Padusa e Ville Unite), in collaborazione con Fiab Ravenna.

La pedalata partirà dallo Chalet dei Giardini Pubblici alle ore  10 e  dopo la visita al velodromo Bike Park proseguirà lungo la ciclabile fino a Punta Marina dove è prevista la visita guidata ai bunker della seconda guerra mondiale. Seguirà un momento conviviale con  il pranzo al Ristorante Centopizze di Punta Marina.

E’ un service solidale  coerente con gli obiettivi  del Lions International  e unisce attività sportiva  e impegno comunitario .L’ evento è  a favore dell’Associazione” Villaggio Lakota “per sostenere due progetti inclusivi rivolti a ragazzi e ragazze con disabilità e fragilità, denominati “Lucilla, a cavallo insieme” che prevede tre anni di equitazione gratuita  e “Lunaria” volto al benessere psicologico, attraverso  la cura e la relazione con il cavallo come terapia.

Per informazioni e prenotazioni:

3474485705 – 3355691616- 0544 35392

Sostengono l’iniziativa la BCC Ravennate Forlivese e Imolese e Sport Shop Ravenna.

 