Il 18 ottobre pedalata solidale organizzata dai Lions Club del territorio

E’ un service solidale coerente con gli obiettivi del Lions International e unisce attività sportiva e impegno comunitario .L’ evento è a favore dell’Associazione” Villaggio Lakota “per sostenere due progetti inclusivi rivolti a ragazzi e ragazze con disabilità e fragilità, denominati “Lucilla, a cavallo insieme” che prevede tre anni di equitazione gratuita e “Lunaria” volto al benessere psicologico, attraverso la cura e la relazione con il cavallo come terapia.