Job in Fira 2026: a Russi la quarta edizione della fiera dedicata a chi cerca e offre lavoro

foto d'archivio

Torna a Russi “Job in Fira”, la fiera dedicata al lavoro e all’incontro diretto tra chi cerca un’occupazione e le imprese del territorio. L’appuntamento è per sabato 24 ottobre 2026, dalle ore 9 alle 12.30, alla Biblioteca comunale di via Godo Vecchia 10, con ingresso libero e senza necessità di prenotazione.

Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa è promossa dal Comune di Russi nell’ambito del progetto «Conoscere il mondo del lavoro a Russi», realizzato in collaborazione con le associazioni di categoria, AECA e Scuola di Arti e Mestieri Angelo Pescarini di Ravenna, con l’obiettivo di creare un’occasione concreta di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

«Job in Fira» si rivolge a giovani, persone in cerca di occupazione, disoccupati, lavoratori che desiderano cambiare impiego e, più in generale, a chi vuole conoscere meglio il mercato del lavoro locale e le competenze richieste dalle imprese.

Durante la mattinata, il pubblico potrà incontrare direttamente le aziende partecipanti, consegnare il proprio curriculum, conoscere i profili professionali maggiormente ricercati e informarsi sulle possibilità di inserimento lavorativo, sui tirocini e sui percorsi di formazione. Saranno inoltre presenti gli enti che offrono percorsi formativi post diploma e professionalizzanti.

“Job in Fira è tra le azioni del progetto che abbiamo avviato nel 2023 per avvicinare le persone alle opportunità occupazionali presenti sul nostro territorio – sottolinea la Sindaca Valentina Palli -. L’edizione 2026 porta con sé una novità importante: per la prima volta saranno presenti anche i sindacati e i Centri per l’Impiego di Ravenna e Faenza. È un ampliamento significativo della rete dei soggetti coinvolti, che ci permette di mettere a disposizione del pubblico competenze, informazioni e punti di vista diversi, rendendo l’iniziativa ancora più completa. Abbiamo lavorato per consolidare il progetto e, allo stesso tempo, per allargare progressivamente la collaborazione a tutti gli interlocutori che possono contribuire a favorire l’incontro tra persone e imprese. Rafforzare questa rete significa anche creare maggiori condizioni per sostenere l’occupazione e accompagnare chi cerca lavoro verso opportunità concrete sul territorio”.

Aziende partecipanti

Hanno aderito alla fiera le aziende di Russi ALMATEK, CARROZZERIA DELTA, FRIGOMECCANICA GROUP, INBANDO, MECCANICA MAZZOTTI, MOPPED, POWERCROP, URBITEK e VILLA RONCUZZI, che ricercano figure professionali in ambiti diversi: dall’impiantistica alla meccanica, dalla manutenzione alla logistica, dall’amministrazione ai servizi, fino ai settori alberghiero e commerciale.

Saranno inoltre presenti:

CNA Ravenna, Confartigianato Ravenna, Confesercenti Ravenna-Cesena, con i rispettivi enti di formazione

AECA – Associazione Emiliano-Romagnola di enti autonomi di formazione professionale

Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini di Ravenna

ITS TEC Ravenna

Sportello Lavoro – sede di Russi

NOVITA’ 2026

CGIL Ravenna-Sede di Russi, CISL Romagna, UIL Ravenna

Centri per l’Impiego di Ravenna e Faenza

Programma

JOB IN FIRA 2026

Sabato 24 ottobre 2026

Ore 9-12.30

Biblioteca comunale, via Godo Vecchia 10, Russi

Ingresso libero, senza necessità di prenotazione

Ore 9, saluti istituzionali della Sindaca.

A seguire, apertura della fiera con i diversi punti informativi a libero accesso all’interno della Biblioteca comunale.

Gli aggiornamenti sull’iniziativa saranno pubblicati sul sito istituzionale (www.comune.russi.ra.it) e sui canali social Facebook e Instagram del Comune di Russi.