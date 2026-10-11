Lugo. Arena del Carmine ha proposto oltre 90 serate di proiezioni vendendo circa 1000 biglietti in più rispetto al ’25

La programmazione dell’arena del Carmine dell’estate 2026 è stata caratterizzata da un efficace equilibrio tra proposte dal consolidato appeal popolare, film di nicchia esclusi dalla grande distribuzione in inverno, proiezioni di attesi film in prima visione e diverse serate speciali, che hanno visto la presenza di grandi nomi dello spettacolo come Monica Guerritore, che il 17 luglio ha presentato a Lugo il film «Anna», eventi di forte impronta territoriale come il film documentario «Le Cicogne di Chernobyl», proiettato il 25 agosto con il coinvolgimento dell’associazione Bambini dal Mondo Odv, o il docufilm dedicato alla storia della Scuderia Diemme di Lugo, proiettato il 30 giugno insieme ai protagonisti di quegli anni, senza contare le collaborazioni con la rassegna itinerante «Immaginario» a fine luglio.

«L’oculata scelta dei titoli in programma e la bellezza intima e suggestiva del chiostro del Carmine dopo il tramonto hanno fatto di questa rassegna un punto di riferimento importante per l’estate dei lughesi, ma anche di tanti appassionati di cinema del territorio – commenta l’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato -. Le presenze sono in crescita costante da anni, a conferma dell’affezione che tante persone hanno per questo luogo e per il cinema estivo. Inoltre, grazie al coinvolgimento di associazioni e imprese del territorio, quello del Carmine è ormai diventato un vero e proprio palcoscenico per le realtà più dinamiche e importanti della nostra comunità; un luogo nel quale la programmazione culturale si intreccia naturalmente con il tessuto sociale. In attesa di avere una sala adeguata alle proiezioni durante la stagione invernale, i riscontri positivi dell’Arena del Carmine dimostrano l’interesse dei cittadini per il cinema, come forma di intrattenimento e promozione culturale, e su questo continueremo a lavorare».