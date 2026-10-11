Lugo capitale del vintage per un weekend: 350 espositori nel cuore della città
Il centro storico di Lugo si trasforma per un weekend nella capitale del vintage. Sabato 10 e domenica 11 ottobre torna il Lugo Vintage Festival, giunto alla 41ª edizione, con circa 350 espositori provenienti da tutta Italia e quasi due chilometri di bancarelle distribuite tra il Pavaglione, piazza dei Martiri e le vie del centro.
Dalle 10 alle 19, i visitatori possono curiosare tra abbigliamento e accessori d’epoca, vinili, oggetti da collezione, mobili di modernariato e giocattoli. Numerose anche le iniziative collaterali, tra cui “Changes – Spazio David Bowie”, dedicata al celebre artista a dieci anni dalla scomparsa, e il Vintage Games Party, con dodici cabinati arcade d’epoca utilizzabili gratuitamente.
Spazio anche alla cultura con la mostra “Fantastico Baracca”, le esposizioni alla Rocca Estense e le aperture del Museo Francesco Baracca. Tra le iniziative figura inoltre “Mani nel sacco 2.0”, proposta da A.N.G.E.L.O. Vintage Palace.
La manifestazione, segnalata anche da Vogue tra i dieci migliori mercati vintage italiani, si conferma un appuntamento di richiamo nazionale, capace di coniugare moda, musica, collezionismo e valorizzazione del centro cittadino. L’ingresso è gratuito.
Fotoservizio Gianni Zampaglione.