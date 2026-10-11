Pallamano A2 femminile, il Romagna sfiora l’impresa a Chiaravalle: finisce 31-31

Debutto convincente per il Romagna nella prima giornata del campionato di Serie A2 femminile di pallamano.

Le arancioblù di coach Ferraresi pareggiano 31-31 sul difficile campo del Chiaravalle, al termine di una sfida condotta per lunghi tratti. Avanti 18-15 all’intervallo, le romagnole raggiungono anche il massimo vantaggio di sei reti nella ripresa (23-17), prima di subire la rimonta delle padrone di casa nei minuti conclusivi.

A pesare sul finale anche l’espulsione di Marani e l’esclusione temporanea di Bruno. Protagonista Sara Ottani, miglior realizzatrice dell’incontro con 12 reti, seguita da Marani con 6 gol.

Nonostante il successo sfumato, resta l’ottima prestazione collettiva contro una delle formazioni più attrezzate del girone.

Il prossimo impegno è in programma sabato 17 ottobre alle 19, quando il Romagna ospiterà il Parma al PalaCavina.