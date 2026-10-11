Ravenna FC, tris al Campobasso e secondo posto confermato
11 ottobre 2026 | 17:46
Un solido Ravenna al ‘Benelli’ travolge il Campobasso 3-1 con reti di Casiraghi al 41′ su rigore, 46″ Maggio, 69’Tenkorang, 88′ Stoppa per i molisani, consolidando il secondo posto dietro allo Spezia, e domenica scontro diretto. Prova autoritaria dei giallorossi che si impongono con una prestazione fatta di concretezza con azioni manovrate lasciando al Campobasso un flebile possesso palla nel secondo tempo che ha portato al gol della bandiera. Ora testa al match clou con la capolista.