CINEMA|
Ravenna Nightmare Film Fest, al via la XXIV edizione: il programma della prima giornata
Prende il via martedì 13 ottobre, al Teatro Rasi di Ravenna, la XXIV edizione del Ravenna Nightmare Film Fest, la manifestazione dedicata al lato oscuro del cinema, organizzata da Start Cinema e in programma fino al 18 ottobre.
La giornata inaugurale, realizzata in collaborazione con CNA, si aprirà alle 17.30 con la proiezione del cortometraggio La scomparsa del regista ravennate Gianni Gaudenzi. Dalle 18.30 spazio a un approfondimento sul settore cinematografico e audiovisivo locale, con la presentazione della prima ricerca provinciale dedicata a imprese e professionisti del comparto.
Alle 20.30 sarà presentato in anteprima un episodio della serie documentaria Sguardi in camera – L’avventurosa storia d’Italia in formato ridotto, narrata da Milena Vukotic. A chiudere la serata, alle 21.30, la proiezione di Teenage Sex and Death at Camp Miasma di Jane Schoenbrun, slasher psicologico e surreale premiato con la Queer Palm al Festival di Cannes 2026.