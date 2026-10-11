CULTURA|
Ravenna. Pomeriggi del Gufo, continuano le celebrazioni teodoriciane
Il nuovo programma dei Pomeriggi del Gufo inizia martedì 13 ottobre ore 16.30, presso la sala Muratori (Biblioteca Classense, via Baccarini 5, Ravenna), con una conferenza che Unibosi ha inserito in calendario quale ulteriore contributo alle celebrazioni teodoriciane.
Il tema dell’incontro “Le vicende attorno al Mausoleo di Teoderico. Il Faro, la Chiesa e il Monastero dagli scavi nel Parco”, ripercorrerà gli esiti delle indagini archeologiche che furono svolte a suo tempo per la realizzazione del Parco di Teodorico. Gli scavi archeologici effettuati fra il 2001 e il 2008, permisero l’analisi delle fondazioni del mausoleo, di ciò che rimane della chiesa di Santa Maria ad farum e dello stesso faro e, in particolare, consentirono l’esame di una porzione del monastero connesso alla chiesa.
Relatrice la dott.ssa Giovanna Montevecchi. Ravennate, si occupa di ricerca archeologica, di archeologia preventiva e di Carte delle Potenzialità archeologiche urbane e territoriali; di catalogazione e di allestimenti museali. Collabora come libera professionista con Soprintendenze, enti pubblici e privati e ricopre il ruolo di vicepresidente della Società di Studi Ravennati.
La conferenza è realizzata in collaborazione con RavennAntica, Fondazione Parco archeologico di Classe.