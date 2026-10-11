Ravenna. Pomeriggi del Gufo, continuano le celebrazioni teodoriciane

Il tema dell’incontro “Le vicende attorno al Mausoleo di Teoderico. Il Faro, la Chiesa e il Monastero dagli scavi nel Parco”, ripercorrerà gli esiti delle indagini archeologiche che furono svolte a suo tempo per la realizzazione del Parco di Teodorico. Gli scavi archeologici effettuati fra il 2001 e il 2008, permisero l’analisi delle fondazioni del mausoleo, di ciò che rimane della chiesa di Santa Maria ad farum e dello stesso faro e, in particolare, consentirono l’esame di una porzione del monastero connesso alla chiesa.