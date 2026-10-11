Ravenna ricorda Manara Valgimigli con un convegno alla Biblioteca Classense

In occasione del 150° anniversario della nascita di Manara Valgimigli, illustre grecista e filologo che nel dopoguerra diresse la Biblioteca Classense, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna organizza un convegno venerdì 16 ottobre, alle 9.30, nella Sala Muratori della Classense. Diversi studiosi approfondiranno la figura e l’opera dell’intellettuale romagnolo, il suo legame con Ravenna e con Dante. A conclusione dell’incontro sarà presentata la nuova edizione del volume Uomini e scrittori del mio tempo.