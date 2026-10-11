Logo
le arti della marionetta
Ravenna
Ravenna

ARTE

|
Cultura & Spettacolo
/
Ravenna
/

Ravenna, torna “Le Arti della Marionetta”: al via la 38esima edizione

11 ottobre 2026 | 09:50
Share0
di R. R.

R. R.

Ravenna, torna &#8220;Le Arti della Marionetta&#8221;: al via la 38esima edizione

Prenderà il via domenica 18 ottobre alle Artificerie Almagià di Ravenna la 38ª edizione de Le Arti della Marionetta, la stagione di teatro per famiglie curata dal Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli.
Il cartellone, che proseguirà fino al 7 marzo 2027, propone spettacoli di burattini, marionette, danza e teatro di figura, con appuntamenti dedicati anche ai più piccoli.
Si parte con Tubi, in programma alle 16.30 e alle 18. Tra i titoli della stagione Il mago di Oz, Pinocchio e Il pifferaio magico, oltre a eventi speciali per Halloween, Epifania e Carnevale.
Previste anche attività e laboratori al Museo La Casa delle Marionette. Programma completo su www.teatrodeldrago.it.