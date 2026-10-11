Russi, riapre dopo quasi due anni il Museo Aquae Mundi: spazio a scuole e famiglie

Dopo quasi due anni di chiusura riapre il Museo Aquae Mundi di Russi, in via Vecchia Godo 34/A. L’inaugurazione si è svolta domenica 11 ottobre alle 15.30.

Alla cerimonia hanno partecipato numerose famiglie, autorità ravennati e, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Russi, Filippo Plazzi e Gianluca Zannoni.

Di proprietà del biologo e docente universitario Raffaele Gattelli (anch’egli presente per l’occasione assieme alla dottoressa Chiara Roncuzzi) il museo custodisce una ricca collezione naturalistica e zoologica e si prepara a una nuova fase di attività rivolta soprattutto alle famiglie e alle scuole.

Il pubblico potrà accedere su prenotazione in alcune domeniche del mese e in occasione di eventi e visite guidate, mentre durante la settimana saranno organizzati percorsi didattici e laboratori per le scolaresche. A coordinare le attività educative sarà Chiara Roncuzzi, educatrice e zooantropologa.