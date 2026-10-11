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Scuola teatro La Bassa propone al Binario di Cotignola percorsi teatrali rivolti a bambini, adolescenti e adulti
I corsi, che inizieranno mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, attraversano i diversi linguaggi della pratica teatrale – corpo, movimento, voce, relazione, improvvisazione, scrittura e creazione scenica – con particolare attenzione alla ricerca espressiva personale e al processo creativo del gruppo. Alcuni percorsi approfondiscono inoltre il teatro fisico, il movimento e la produzione di materiali originali, fino alla costruzione e alla messa in scena di spettacoli.
La scuola teatro La Bassa considera il teatro anche come spazio di ricerca, confronto e partecipazione, capace di mettere in relazione l’esperienza individuale con ciò che accade nella comunità. Nei diversi percorsi trovano quindi spazio domande e temi di interesse collettivo e contemporaneo, che possono diventare materia di esplorazione, scrittura e creazione scenica attraverso lo sguardo e la sensibilità dei partecipanti.
Tutti i corsi si svolgeranno al teatro Binario di Cotignola, in viale Vassura 20.
Il mercoledì c’è il teatro ragazzi dalle 15 alle 16.30 per la fascia di età 11-15 anni; dalle 16.45 alle 18.45 teatro per ragazzi dai 16 anni in su; sempre il mercoledì dalle 19 alle 20.30 c’è il corso di danza contemporanea per adulti.
Il giovedì dalle 16.45 alle 18.15 c’è il corso di teatro per ragazzi da 8 a 10 anni; dalle 18.30 alle 20 teatro fisico, movimento e scrittura scenica dai 25 anni in su; dalle 20.30 alle 22 recitazione, improvvisazione e creazione scenica per adulti dai 40 anni in su.
Prima dell’avvio, mercoledì 14 ottobre alle 18.30 al Binario è previsto un momento aperto di presentazione dei corsi, durante il quale sarà possibile conoscere le proposte, incontrare gli insegnanti della scuola teatro La Bassa e ricevere tutte le informazioni sui percorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al 340 0502291, mail info@scuolateatrolabassa.it.