Scuola teatro La Bassa propone al Binario di Cotignola percorsi teatrali rivolti a bambini, adolescenti e adulti

I corsi, che inizieranno mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, attraversano i diversi linguaggi della pratica teatrale – corpo, movimento, voce, relazione, improvvisazione, scrittura e creazione scenica – con particolare attenzione alla ricerca espressiva personale e al processo creativo del gruppo. Alcuni percorsi approfondiscono inoltre il teatro fisico, il movimento e la produzione di materiali originali, fino alla costruzione e alla messa in scena di spettacoli.

La scuola teatro La Bassa considera il teatro anche come spazio di ricerca, confronto e partecipazione, capace di mettere in relazione l’esperienza individuale con ciò che accade nella comunità. Nei diversi percorsi trovano quindi spazio domande e temi di interesse collettivo e contemporaneo, che possono diventare materia di esplorazione, scrittura e creazione scenica attraverso lo sguardo e la sensibilità dei partecipanti.