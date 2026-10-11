V-Clima, Faenza accoglie la delegazione del Brasile: al via la due giorni su alluvioni e ricostruzione

foto d'archivio

Faenza si prepara ad accogliere la delegazione di quattordici ricercatori brasiliani provenienti dallo Stato del Rio Grande do Sul per l’inizio del progetto V-Clima, l’iniziativa di cooperazione internazionale dedicata al confronto sulle emergenze alluvionali e sulla ricostruzione. L’appuntamento centrale della visita sarà la conferenza in due giornate intitolata Oltre l’emergenza: vulnerabilità e strategie di mitigazione nel progetto internazionale V-Clima dalla Romagna al Brasile, promossa dal Settore Ricostruzione e dall’Ufficio progettazione europea dell’Unione della Romagna Faentina, in collaborazione con il coordinamento dei Comitati alluvionati dell’URF.

La prima sessione dei lavori si terrà lunedì 12 ottobre, dalle 17 alle 20, presso l’Aula 4 del complesso Faventia Sales. Il pomeriggio, moderato dalla dirigente del Settore Ricostruzione Lucia Marchetti, vedrà l’apertura con la relazione della professoressa Sandra Regina Martini dell’università UNILASALLE/FAPERGS, che illustrerà lo sviluppo e le azioni del progetto V-Clima. Il programma proseguirà con gli interventi delle ricercatrici Ana Victoria Benvilaqua Comin e Amanda Gabriele Pegorini de Assunção da Silva sulle politiche pubbliche di risposta ai disastri nel Rio Grande do Sul. La dimensione locale sarà introdotta da Maria Cristina Montanari per i comitati URF e dall’assessore all’Urbanistica Luca Ortolani, che presenterà il progetto europeo Natured sulle soluzioni basate sulla natura contro inondazioni e isole di calore. Seguiranno l’analisi dei responsabili di progetto Elisabetta Di Martino, Chiara Oronti e Filippo Selvatici sul progetto europeo Beaver for life, focalizzato sulla resilienza degli argini urbani del Lamone, l’intervento dello studioso Kevin Dorneles Radaelli Carvalho sulle perdite ecosistemiche e umane in Brasile, e la relazione di Antonella Altini, responsabile del servizio emergenza dell’URF, sui procedimenti per la ricostruzione privata.