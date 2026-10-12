Caro carburanti, il trasporto pubblico in Emilia-Romagna rischia: perdite per 10 milioni l’anno

Un chilometro di autobus costa più di quanto viene riconosciuto alle aziende che lo percorrono. E, quando la differenza si ripete per oltre 23 milioni di chilometri ogni anno, il conto diventa pesante: quasi 10 milioni di euro di perdite complessive. È l’allarme lanciato da CAIPET, il Comitato che riunisce le associazioni delle imprese private del trasporto di persone su strada in Emilia-Romagna. Un sistema sotto pressione per il caro carburanti, l’aumento del costo del lavoro e i rincari di manutenzioni, assicurazioni e ricambi, con possibili ripercussioni sulla tenuta dei collegamenti, soprattutto nei territori periferici.

A mettere in fila i numeri e le richieste è stato il Comitato, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta questa mattina, 12 ottobre, a Bologna. La richiesta è rivolta sia alla Regione Emilia-Romagna sia al Governo: servono risorse adeguate e un intervento che vada oltre le misure temporanee, per riequilibrare i contratti e garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale.

Secondo la relazione tecnica presentata da CAIPET, le imprese private registrano una perdita media di 43 centesimi per ogni chilometro percorso. Il dato riguarda oltre 23 milioni di chilometri di servizio garantiti annualmente dalle aziende rappresentate dal Comitato, che assicurano più del 20% del trasporto pubblico locale su gomma in Emilia-Romagna.

Il risultato è uno squilibrio economico stimato in quasi 10 milioni di euro all’anno. Alla base, secondo le associazioni, c’è una distanza ormai strutturale tra i costi effettivi per erogare il servizio e i corrispettivi riconosciuti alle imprese.

Una situazione che si è aggravata con i recenti rincari energetici, ma che, sottolinea CAIPET, era già presente prima dell’ultima crisi. Il caro carburanti ha quindi ulteriormente appesantito conti già in difficoltà, rendendo più urgente una revisione delle risorse destinate al settore.

Gasolio, lavoro e manutenzioni: tutti i costi in aumento

A pesare in modo particolare è il prezzo del gasolio, con rincari medi del 37% tra marzo e settembre 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo i dati presentati dal Comitato. Per il solo 2026, gli extracosti legati al carburante sono stimati in circa 19 centesimi al chilometro.

Le misure nazionali adottate sulle accise, secondo CAIPET, non hanno prodotto benefici sufficienti per il trasporto pubblico locale, mentre il credito d’imposta avrebbe coperto meno di un terzo degli aumenti. A questa voce si aggiunge il costo del lavoro, cresciuto nell’ordine del 15% in seguito al rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri.

Le risorse ministeriali annunciate per sostenere gli effetti del rinnovo contrattuale, rileva il Comitato, non sono ancora state erogate e sarebbero comunque insufficienti a compensare gli aumenti. Nel frattempo continuano a crescere anche le spese per assicurazioni, manutenzioni e ricambi.

Il problema, dunque, non riguarda soltanto l’impennata del prezzo del carburante, ma un insieme di costi che, secondo le imprese, non trova un’adeguata copertura nei contratti di servizio.

«Quando produrre un chilometro costa strutturalmente più di quanto viene riconosciuto, il sistema non regge», afferma Davide Missiroli, coordinatore di CAIPET per Legacoop Emilia-Romagna.

«La sostenibilità finanziaria è la precondizione assoluta per tutelare il diritto alla mobilità garantito dalla nostra Costituzione e la continuità di un servizio pubblico essenziale», prosegue Missiroli, che sollecita un intervento coordinato per superare la frammentazione delle trattative territoriali e offrire alle aziende condizioni economiche certe.

Il Comitato richiama anche la situazione del Fondo nazionale trasporti: secondo le sue stime, servirebbero oltre 1,2 miliardi di euro aggiuntivi all’anno per rispondere adeguatamente alle esigenze del settore. Una carenza di risorse che limita la capacità delle Regioni di compensare l’aumento dei costi e di mantenere in equilibrio i servizi.

Le tre richieste alla Regione Emilia-Romagna

CAIPET ha individuato tre interventi ritenuti prioritari. Il primo è l’istituzione di un tavolo regionale permanente che riunisca Regione, agenzie per la mobilità e operatori pubblici e privati, per affrontare in modo coordinato gli squilibri economici e contrattuali.

La seconda richiesta riguarda lo stanziamento di risorse aggiuntive nel bilancio regionale 2027, con l’obiettivo di sostenere il riequilibrio economico dei servizi. La terza è un’iniziativa istituzionale nei confronti del Governo per ottenere un adeguamento strutturale del Fondo nazionale trasporti, commisurato all’effettivo andamento dei costi, oltre a misure efficaci per compensare gli extracosti già sostenuti dalle imprese.

Il confronto con la Regione è già stato avviato nei mesi scorsi, anche attraverso gli incontri con l’assessora alla Mobilità e ai Trasporti Irene Priolo. Il giudizio del Comitato sul dialogo è positivo, ma ora l’auspicio è che si arrivi rapidamente a provvedimenti concreti, compreso un intervento straordinario per il 2026 che consenta alle aziende di continuare a garantire il servizio.

Alla conferenza stampa di Bologna, oltre a Missiroli, sono intervenuti Alessio Passini per Confcooperative Lavoro e Servizi Emilia-Romagna, Marco Bonelli per ANAV Emilia-Romagna, Stefano Pollini per CNA Emilia-Romagna e Zeno Gobetti per Confartigianato Imprese Emilia-Romagna. CAIPET riunisce infatti ANAV Emilia-Romagna, CNA Emilia-Romagna, Confartigianato Imprese Emilia-Romagna, Confcooperative Lavoro e Servizi Emilia-Romagna e Legacoop Emilia-Romagna.