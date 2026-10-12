Dalla Romagna ai vertici della ricerca mondiale: il faentino Filippo Piccinini si conferma tra il 2% dei migliori scienziati al mondo

Il ricercatore faentino Filippo Piccinini è stato inserito per il secondo anno consecutivo nella classifica internazionale “World’s Top 2% Scientists”, elaborata dalla Stanford University, che individua gli scienziati con il maggiore impatto scientifico a livello mondiale. Il riconoscimento riguarda la graduatoria annuale relativa al 2025, stilata sulla base degli indicatori bibliometrici del database Scopus, e conferma la rilevanza internazionale delle attività di ricerca condotte dal professore nell’ambito della medicina oncologica.

Nato a Forlimpopoli nel 1985 e faentino d’adozione, Filippo Piccinini è professore associato all’Università di Bologna, dove insegna nei corsi di Infermieristica e Logopedia a Faenza e in quello di Medicina a Ravenna. Svolge prevalentemente la propria attività scientifica all’IRST “Dino Amadori” IRCCS di Meldola, occupandosi di progetti che integrano fisica, informatica, biologia e medicina. Nel corso della sua carriera ha avviato collaborazioni con gruppi di ricerca in Svizzera, Ungheria e Corea del Sud e ha firmato cinque pubblicazioni su riviste del gruppo Nature.

Al centro dei suoi studi c’è soprattutto lo sviluppo di tecnologie per la medicina oncologica personalizzata, con l’obiettivo di individuare i farmaci più efficaci per ciascun paziente prima della loro somministrazione. Il procedimento parte dalle cellule tumorali prelevate attraverso una biopsia, utilizzate per ricreare in laboratorio modelli cellulari tridimensionali chiamati sferoidi tumorali. Questi modelli vengono analizzati attraverso tecniche avanzate di microscopia e algoritmi di intelligenza artificiale, che permettono di studiarne la risposta a diversi trattamenti farmacologici. L’obiettivo è individuare le terapie potenzialmente più efficaci sul singolo tumore, limitando il ricorso a trattamenti che potrebbero rivelarsi inefficaci e riducendo il rischio di effetti collaterali non necessari.

Tra i risultati più recenti del gruppo di ricerca figura uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications, dedicato alla piattaforma automatizzata HCS-3DX. Il sistema combina microscopia tridimensionale e intelligenza artificiale per analizzare rapidamente gli sferoidi tumorali e valutarne la reazione ai farmaci.

Un ruolo importante nello sviluppo di questi progetti è svolto dall’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR), che attraverso il sostegno economico e l’attività dei volontari contribuisce a finanziare le sperimentazioni e il lavoro di giovani ricercatori, laureandi e dottorandi.

Le attività di laboratorio coinvolgono infatti un gruppo multidisciplinare composto da studenti e studiosi provenienti da diversi ambiti, tra cui fisica, informatica, ingegneria, biologia e biotecnologie.

«I risultati raggiunti appartengono all’intero gruppo di lavoro e al territorio romagnolo, la cui generosità e adesione alla ricerca consentono il progresso delle attività di laboratorio e la formazione delle nuove generazioni di scienziati», sottolinea Piccinini, condividendo il riconoscimento con i colleghi e con la comunità che sostiene la ricerca.

Anche il sindaco di Faenza Massimo Isola ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto dal ricercatore. «I risultati ottenuti dal professor Filippo Piccinini sono motivo di grande orgoglio per l’intera comunità faentina. Vedere un nostro concittadino confermato per il secondo anno consecutivo tra i più autorevoli ricercatori a livello internazionale è la testimonianza di come il nostro territorio sia capace di esprimere e coltivare eccellenze di valore assoluto».