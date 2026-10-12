Faenza, riapre il centro diurno La Tenda e il dormitorio si rinnova con 18 nuovi letti
Un letto in cui riposare, un luogo in cui sentirsi accolti, qualcuno con cui trascorrere qualche ora. Per chi vive una situazione di grave difficoltà abitativa, sono gesti e attenzioni che possono fare la differenza. A Faenza il centro diurno La Tenda si prepara a riaprire per il periodo invernale, mentre il dormitorio di via Manzoni 5 si presenta con ambienti rinnovati e nuovi arredi destinati agli ospiti.
La riapertura sarà celebrata mercoledì 14 ottobre, dalle ore 16, con l’iniziativa “Riposo e dignità”, un pomeriggio dedicato alla solidarietà e all’accoglienza. L’appuntamento sarà anche l’occasione per visitare gli spazi del dormitorio e conoscere più da vicino le attività rivolte alle persone in condizione di fragilità. Al termine è previsto un buffet per condividere un momento di convivialità.
L’iniziativa, sostenuta con i fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica, è promossa dalla Caritas diocesana e dalla Fondazione Pro Solidarietate ETS, che gestisce il dormitorio e il centro diurno anche con il supporto dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.
Il progetto “Riposo e dignità: abitare la solidarietà a Faenza” ha permesso di migliorare gli spazi destinati all’accoglienza notturna. Le stanze sono state ridipinte grazie all’impegno dei volontari e degli stessi ospiti, mentre la Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero ha donato 18 nuovi letti con materassi, guanciali e coprimaterassi, già a disposizione delle persone accolte.
Un intervento concreto che punta a rendere più confortevole il riposo e più dignitosa l’accoglienza di chi attraversa un periodo difficile. «A nome della Fondazione Pro Solidarietate ETS desidero esprimere la nostra più sincera gratitudine alla Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero per il fondamentale sostegno al progetto “Riposo e Dignità: abitare la solidarietà a Faenza”. Il vostro contributo ci ha permesso di riqualificare gli arredi del dormitorio e offrire un’accoglienza più dignitosa a chi si trova in grave difficoltà abitativa. Garantire un riposo di qualità è il primo passo per accompagnare queste persone verso un reale percorso di reinserimento e autonomia. Grazie di cuore per la vostra vicinanza e per la fiducia riposta nel nostro lavoro», ha dichiarato Donatella Di Fiore, presidente della Fondazione Pro Solidarietate ETS.
Anche Costanza Torricelli, presidente della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero, ha sottolineato il valore dell’intervento: «Restituire dignità alle persone significa occuparsi anzitutto dei bisogni più essenziali, come poter contare su un luogo accogliente e su un riposo adeguato. Con questo intervento abbiamo voluto offrire un sostegno concreto a una realtà profondamente radicata nella comunità, che ogni giorno accompagna con cura e attenzione chi attraversa un momento di fragilità. È attraverso collaborazioni come questa che la solidarietà si traduce in risposte capaci di migliorare realmente la vita delle persone».
La Tenda, il contributo dei giovani volontari
Accanto all’accoglienza e ai servizi essenziali, il centro diurno rappresenta uno spazio in cui costruire relazioni e trascorrere del tempo insieme. In questo percorso hanno avuto un ruolo importante i giovani volontari, che nell’ultimo anno hanno proposto e organizzato attività di animazione con una frequenza media di circa un appuntamento ogni due settimane.
Le iniziative sono nate attraverso un lavoro condiviso con l’operatrice referente del servizio e hanno dato vita a laboratori artistici e di cucina, incontri di pet therapy, giochi strutturati, momenti conviviali e attività speciali in occasione delle festività.
Esperienze che hanno arricchito la quotidianità del centro diurno, offrendo occasioni di partecipazione e socialità alle persone accolte. L’obiettivo è proseguire anche nel 2026-2027, ampliando il gruppo dei giovani disponibili a dedicare parte del proprio tempo a questo servizio.
Cercasi nuovi volontari
La giornata del 14 ottobre vuole essere anche un invito a conoscere da vicino questa realtà e a partecipare alle attività di solidarietà. La Caritas diocesana e la Fondazione Pro Solidarietate ETS cercano infatti nuove persone interessate a mettersi in gioco, contribuendo alle iniziative del centro diurno e alla costruzione di relazioni con chi vive situazioni di disagio.
Chi desidera ricevere informazioni o provare questa esperienza di volontariato può contattare il numero 351 1955560.
Il centro diurno La Tenda resterà aperto per tutto il periodo invernale il mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 14 alle 18. Il dormitorio sarà invece operativo tutti i giorni, dalle 20 alle 7.
Due servizi diversi ma complementari, che a Faenza offrono un sostegno concreto a chi si trova in difficoltà, mettendo al centro non soltanto i bisogni materiali, ma anche il valore dell’accoglienza, delle relazioni e della dignità di ogni persona.