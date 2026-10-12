Fosso Ghiaia, inaugurata la nuova piazza: più spazio ai pedoni e alla vita della comunità

Tanti sorrisi, la voglia di ritrovarsi e uno spazio rinnovato da vivere insieme. Fosso Ghiaia ha inaugurato questa mattina, lunedì 12 ottobre, la sua nuova piazza, al termine di un intervento di riqualificazione che ha ridisegnato gli spazi pubblici e riorganizzato la viabilità della frazione ravennate.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani, l’assessora al Decentramento Federica Moschini e i rappresentanti del Comitato cittadino di Fosso Ghiaia, insieme ai residenti che hanno partecipato all’inaugurazione.

Il progetto ha interessato circa 3.400 metri quadrati, comprendendo la piazza e le strade circostanti, dall’incrocio con via Romea Sud fino a via Salentina e via delle Gronde. L’investimento complessivo è di 450mila euro: 360mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il programma PR FESR 2021-2027, nell’ambito delle Agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile (ATUSS), e i restanti 90mila a carico del Comune di Ravenna.

La novità più evidente riguarda lo spazio restituito alle persone: circa due terzi della piazza sono stati destinati alla fruizione pedonale, con l’obiettivo di favorire la socialità e rendere l’area più accogliente per residenti e famiglie.

I lavori hanno previsto nuovi marciapiedi lungo le proprietà private, la sistemazione dei tratti danneggiati dalle radici degli alberi e una nuova disposizione dei parcheggi, organizzati in linea lungo la viabilità e a pettine nella parte della piazza accessibile da via Romea Sud.

Attenzione anche alla sostenibilità ambientale, con interventi di de-pavimentazione e de-sigillazione del suolo, la messa a dimora di nuove essenze arboree e l’utilizzo di pavimentazioni drenanti, per favorire l’assorbimento naturale delle acque piovane.

La riqualificazione ha comportato anche una riorganizzazione della circolazione. È stato introdotto il senso unico sui lati nord e sud della piazza e nel tratto prospiciente di via delle Gronde, mentre via Romea Sud è stata regolamentata a doppio senso. La circolazione segue ora un percorso rotatorio attorno alla piazza.

La disposizione dei parcheggi tiene conto anche delle esigenze dei mezzi pesanti diretti alla zona artigianale di via Salentina o in uscita dalla stessa. In corrispondenza di via delle Gronde, la fascia di sosta è stata allargata e sono stati eliminati alcuni posti auto nel tratto necessario a consentire le manovre.

Sono stati inoltre aumentati gli attraversamenti pedonali, protetti con appositi golfi, per rendere più sicuri gli spostamenti a piedi. Le aree in prossimità degli attraversamenti sono state dimensionate per consentire l’accesso autonomo anche alle persone con disabilità motoria.