Il Circolo Ravennate della Spada conquista quattro medaglie a Forlì: oro per Àlea Mileo e tanti qualificati per Catania

Il Circolo Ravennate della Spada torna dalla Prima Prova di qualificazione Regionale Cadetti e Giovani di Forlì con quattro medaglie, un oro, un argento e due bronzi, e numerosi atleti qualificati per la Prima Prova Nazionale in programma a novembre a Catania. Un risultato ottenuto sia nella spada femminile sia in quella maschile, con diversi piazzamenti nelle prime posizioni delle classifiche.

A distinguersi è stata soprattutto Àlea Mileo, protagonista di un fine settimana che l’ha vista conquistare l’oro nella categoria Cadette e il bronzo tra le Giovani. Campionessa italiana uscente nella categoria Allieve, Mileo ha affrontato la sua prima prova regionale da Cadetta imponendosi dopo una fase a gironi utilizzata per prendere le misure alle avversarie. Nel tabellone a eliminazione diretta ha poi vinto tutti gli assalti, superando in finale la modenese Costi.

Nella stessa categoria hanno ottenuto la qualificazione alla prova nazionale anche Mariasole Romanini, quinta, e Vira Karyuchenko, nona, quest’ultima eliminata proprio dalla compagna di sala Mileo a un passo dai quarti di finale. Sono invece rimaste appena fuori dalle posizioni utili per la qualificazione Irene Liverani, diciassettesima, e Anna Accardi, diciottesima. A seguire Elisa Manfredi, ventunesima, Azzurra Moriconi, ventiseiesima, e Giorgia Ferrari, ventisettesima.

Anche nella categoria Giovani femminile il Circolo Ravennate della Spada ha ottenuto risultati importanti, a partire dalla medaglia d’argento conquistata da Greta Merola, sconfitta soltanto all’ultima stoccata dalla forlivese Chraim nella finale. Tra le prime otto si è piazzata anche Elena Antonucci, quinta.

Oltre a Mileo e Merola, hanno conquistato il pass per Catania Ginevra Carrozza, nona, fermata agli ottavi proprio dalla compagna di società Merola, Irene Liverani, ventesima, Elisa Manfredi, ventunesima, e Mariasole Romanini, ventiduesima. Hanno completato la classifica delle ravennati Azzurra Moriconi, trentacinquesima, Anna Accardi, trentaseiesima, Vira Karyuchenko, quarantatreesima, e Giorgia Ferrari, quarantaseiesima.

Il quarto podio del fine settimana è arrivato dalla spada maschile Giovani, grazie al bronzo di Alan Simone, che ha raggiunto la semifinale dopo aver superato nei quarti il compagno di sala Tommaso Mazzotti, settimo classificato e a sua volta qualificato per la prova nazionale.

Un altro confronto tra atleti ravennati ha visto protagonisti Niccolò Pederzoli e Kostiantyn Popov, rispettivamente dodicesimo e ventiduesimo. Entrambi hanno comunque ottenuto la qualificazione per Catania. Nella stessa gara Lorenzo Santoni ha chiuso al settantesimo posto.

Pederzoli ha inoltre conquistato il pass nazionale anche nella categoria Cadetti maschile, grazie al ventunesimo posto, mentre Popov si è classificato quarantaquattresimo.