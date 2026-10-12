Il Parco Bucci di Faenza conquista anche gli studenti europei: da Valencia per imparare a gestire il verde e la fauna

Il Parco Bucci di Faenza diventa un luogo di formazione anche per gli studenti europei. Due giovani dell’Istituto Tecnico per l’Agricoltura di Valencia stanno svolgendo un tirocinio Erasmus+ nell’area verde cittadina, affiancando il personale che si occupa della manutenzione del parco e della tutela degli animali. Un’esperienza che si aggiunge alle attività di educazione ambientale rivolte alle scuole faentine e che conferma l’interesse internazionale per il lavoro svolto dall’Associazione Rilevatori Faunisti (A.Ri.F.).

La collaborazione è nata a metà settembre, quando l’istituto spagnolo ha contattato l’associazione per inserire il Parco Bucci tra le destinazioni del proprio programma Erasmus+. Il progetto prevede l’invio in Italia degli studenti più meritevoli per esperienze formative presso vivai, imprese di giardinaggio e studi di architettura del paesaggio. La scuola di Valencia ha individuato nel parco faentino un’opportunità per approfondire sul campo le tecniche di gestione della fauna e di cura dei giardini pubblici.

Dal 25 settembre al 22 ottobre, i due studenti partecipano alle attività quotidiane del parco, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 11.30. Affiancano gli operatori di A.Ri.F. negli interventi di manutenzione e gestione dell’area verde e seguono lezioni dedicate alla fauna, con il supporto di un interprete.

Per l’associazione, che già si occupa della cura di giardini e bacini acquei cittadini, tra cui il parco della Rocca e i laghi artificiali di viale Baccarini e via Lesi, la scelta dell’istituto spagnolo rappresenta un riconoscimento dell’attività svolta a Faenza.

L’apertura internazionale si accompagna alle iniziative dedicate agli studenti del territorio. Martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, il Parco Bucci ha ospitato quattro visite guidate gratuite rivolte alle classi della scuola secondaria di primo grado Bendandi di Faenza.

A condurre gli incontri è stato il dottor Fabio Dall’Osso, che ha accompagnato complessivamente 92 alunni e 8 insegnanti alla scoperta della storia del parco, delle caratteristiche biologiche degli animali ospitati, delle modalità della loro gestione e delle particolarità botaniche delle piante di maggior pregio.

Un’attività che, secondo l’Amministrazione comunale, contribuisce a rafforzare il ruolo del Parco Bucci non soltanto come spazio verde cittadino, ma anche come luogo di educazione ambientale e di scambio culturale. «Vedere animarsi con studenti italiani e europei il Parco Bucci è sempre una grande soddisfazione – sottolinea Gianluca Baccarini, assessore comunale con delega ai Parchi –. Far conoscere da vicino la ricchezza della flora e della fauna del parco significa educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente, dei beni comuni e del nostro ecosistema».

L’assessore ricorda inoltre che negli ultimi due anni il parco ha accolto studenti provenienti da Polonia, Francia, Malta e Spagna, consolidando la propria dimensione internazionale. «Il Parco Bucci è una preziosa oasi di natura e biodiversità, ma anche un luogo di incontro, socialità e apertura all’Europa. È motivo di orgoglio vedere giovani europei scegliere di conoscere e studiare il nostro parco, riconoscendone il valore ambientale, educativo e sociale», aggiunge Baccarini.