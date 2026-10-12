Il PD di Lugo presenta due ordini del giorno su scuola e denatalità

Due ordini del giorno, uno contro le misure del Governo sull’inserimento degli studenti stranieri nelle scuole e l’altro a sostegno di una legge regionale per la genitorialità e il contrasto alla denatalità. Sono le proposte presentate dal gruppo consiliare del Partito Democratico di Lugo durante la seduta del Consiglio comunale di giovedì 8 ottobre, che saranno discusse nella prossima riunione dell’assemblea.

Il primo documento, illustrato dalla consigliera Gabriella Dionigi, prende posizione contro alcune disposizioni contenute nel decreto legge del 30 settembre 2026, n. 170, che introduce misure per la promozione e l’integrazione degli studenti stranieri nelle prime classi di ogni ordine e grado. Disposizioni che il PD giudica inique e discriminatorie, contestando in particolare il tetto del 30% previsto per la composizione delle classi.

Il gruppo consiliare condivide le ragioni dell’appello «La scuola è aperta a tutte e tutti», promosso da amministratori e amministratrici insieme agli assessori alla Scuola di Bologna, Milano e Bergamo, rimasto finora inascoltato. Tra le questioni sollevate figurano i criteri di applicazione della soglia del 30%, a chi sia effettivamente rivolta e chi debba stabilire se gli studenti possiedano competenze linguistiche sufficienti.

Secondo i promotori dell’appello, la scuola deve continuare a svolgere il compito affidatole dalla Costituzione, che all’articolo 3 richiama la necessità di «rimuovere gli ostacoli» che impediscono la piena uguaglianza. Una scuola che, anziché escludere o penalizzare le famiglie, deve contribuire a superare le disuguaglianze attraverso mediatori linguistici e culturali, personale adeguatamente retribuito, classi meno numerose e innovazione didattica.

Il documento richiama inoltre l’esperienza delle Scuole Aperte e la necessità di valorizzare tutti gli istituti scolastici, mantenendo i rispettivi stradari di riferimento e contrastando pregiudizi e stigmatizzazioni.

Con l’ordine del giorno, il PD chiede all’Amministrazione comunale di intervenire presso la Regione e i parlamentari affinché, durante la conversione in legge del decreto, vengano eliminate o modificate le disposizioni ritenute più problematiche. Sul piano locale, la richiesta è di collaborare con le scuole per prevenire disagi e fenomeni di ghettizzazione.

Il secondo ordine del giorno, presentato dal consigliere Giacomo Baldini, riguarda invece il sostegno al percorso avviato dalla Regione Emilia-Romagna per arrivare a una legge organica dedicata alla genitorialità e al contrasto della denatalità.

Il documento parte dai dati nazionali relativi al 2025, quando in Italia sono nati circa 355mila bambini, a fronte di 652mila decessi, mentre il tasso di fecondità è sceso al minimo storico di 1,14 figli per donna. Una situazione che interessa anche l’Emilia-Romagna, dove tuttavia la popolazione continua a crescere grazie ai saldi migratori positivi.

Il PD sottolinea il carattere trasversale del percorso regionale, ricordando che dal marzo 2025 è attivo nell’Assemblea legislativa un Intergruppo sulla Demografia, composto da rappresentanti di maggioranza e opposizione provenienti da tutte le province. Il 22 luglio, inoltre, un ordine del giorno ha impegnato la Giunta regionale a presentare un progetto di legge entro il 31 dicembre.

Tra gli ambiti individuati figurano le politiche abitative, la progressiva gratuità dei servizi educativi da zero a sei anni, la conciliazione tra vita e lavoro e la valorizzazione della paternità.

Alla base della proposta ci sono anche i risultati di uno studio realizzato per la Regione, secondo il quale il calo delle nascite non dipende tanto da un cambiamento nei desideri delle persone, quanto dagli ostacoli che incontrano nella vita adulta. Le difficoltà di accesso alla casa, la precarietà lavorativa, i costi legati alla crescita dei figli, i problemi di conciliazione e la distribuzione dei carichi di cura rendono infatti più difficile realizzare il desiderio di diventare genitori.

Per questo, secondo il gruppo consiliare democratico, non sono sufficienti bonus e interventi occasionali, ma occorrono politiche strutturali, coordinate e continuative, capaci di creare condizioni favorevoli per chi desidera avere figli.

L’ordine del giorno chiede quindi al Consiglio comunale di sostenere il percorso legislativo regionale, auspicando che prosegua attraverso il confronto con territori, enti locali, parti sociali, Terzo settore e famiglie. Il documento invita inoltre le commissioni consiliari ad approfondire il tema e sollecita la previsione di risorse adeguate, strutturali e pluriennali per rendere efficaci le future misure.