La Carovana per la Costituzione fa tappa a Solarolo: incontro pubblico sulla nuova legge elettorale

La Carovana per la Costituzione farà tappa a Solarolo giovedì 15 ottobre, alle 20.30, all’Oratorio dell’Annunziata, per un incontro pubblico dedicato alla legge elettorale denominata “Melonellum” e alle criticità costituzionali sollevate dagli organizzatori. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Solarolo, si inserisce nel percorso di appuntamenti promossi sul territorio provinciale per approfondire le modifiche al sistema elettorale e le loro possibili conseguenze sull’assetto istituzionale.

L’incontro, dal titolo “Una legge elettorale truffa?”, sarà l’occasione per illustrare le ragioni dell’opposizione alla riforma da parte della rete Per la Costituzione, che nel testo di presentazione dell’iniziativa esprime forti preoccupazioni sulla sua compatibilità con i principi costituzionali.

Gli organizzatori intendono inoltre affrontare il dibattito sulla cosiddetta Terza Repubblica, richiamando le dichiarazioni attribuite alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il risultato del referendum sulla giustizia dello scorso marzo.

All’appuntamento interverranno Guido Ceroni, della segreteria provinciale ANPI, Maria Paola Patuelli, in rappresentanza delle associazioni nazionali CDC, Libertà e Giustizia e Salviamo la Costituzione, e Andrea Valentinotti, della rete Per la Costituzione della provincia di Ravenna.

Valentinotti, avvocato e componente del collegio difensivo nazionale dei ricorrenti contro la legge elettorale, illustrerà in particolare le motivazioni e i tempi delle iniziative giudiziarie che, secondo quanto comunicato dagli organizzatori, sono in preparazione.