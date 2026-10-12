Lea Melandri esclusa dal vitalizio della Legge Bacchelli, le Democratiche ravennati si mobilitano

Le Democratiche della provincia di Ravenna si mobilitano a sostegno di Lea Melandri, intellettuale e femminista originaria di Fusignano, chiedendo alle amministrazioni comunali del territorio di sostenere la richiesta di riesame della mancata concessione del vitalizio previsto dalla Legge Bacchelli. L’iniziativa prevede la presentazione di un ordine del giorno nei consigli comunali della provincia, con l’obiettivo di ottenere un riconoscimento istituzionale del valore culturale e civile dell’opera di Melandri e sollecitare una nuova valutazione della sua situazione.

Al centro della proposta c’è la decisione di non concedere all’intellettuale l’assegno straordinario vitalizio previsto dalla Legge Bacchelli, destinato a personalità di chiara fama che abbiano acquisito particolari meriti culturali e si trovino in condizioni di necessità. A sostegno della richiesta era stata promossa la campagna nazionale “Bacchelli per Lea”, alla quale hanno aderito migliaia di persone, ma la domanda, secondo quanto reso pubblicamente noto, non è stata accolta.

Nata a Fusignano nel 1941, Lea Melandri è una delle figure più importanti del pensiero femminista italiano. Nel corso di oltre cinquant’anni ha affiancato all’insegnamento e alla scrittura un’intensa attività di ricerca e impegno civile, contribuendo al dibattito sulla sessualità, sulla maternità, sui rapporti di potere e sulle radici culturali della violenza maschile contro le donne. Fondatrice della rivista Lapis e tra le promotrici della Libera Università delle Donne di Milano, nel 2012 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro dal Comune di Milano.

«Riteniamo importante che le istituzioni riconoscano il valore di un’intera vita dedicata alla cultura, alla libertà delle donne e alla crescita democratica del Paese», affermano le Democratiche della provincia di Ravenna, sottolineando come il contributo dell’intellettuale vada oltre i riconoscimenti professionali ed economici.

«Il contributo di Lea Melandri non si misura soltanto attraverso i riconoscimenti professionali o economici, ma anche attraverso l’impatto che il suo pensiero ha avuto su generazioni di donne e sulla società italiana. Per noi è anche motivo di orgoglio che una figura di questa statura sia nata e cresciuta nella nostra terra», aggiungono.

L’ordine del giorno che sarà proposto ai consigli comunali chiede di sollecitare la Presidenza del Consiglio dei Ministri a riesaminare la richiesta, tenendo conto dei meriti culturali e civili di Melandri e della sua situazione personale ed economica, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge.

Il documento invita inoltre la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Ravenna a sostenere l’iniziativa e propone di organizzare, insieme alle associazioni culturali e femminili del territorio, incontri e occasioni pubbliche dedicati all’opera e al pensiero di Lea Melandri, con particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni.

«Sostenere Lea Melandri significa anche riconoscere il valore del pensiero femminista e delle battaglie collettive che hanno contribuito a trasformare la nostra società, ampliando i diritti e le libertà di tutte e tutti. È un patrimonio che appartiene alla storia del nostro Paese e che abbiamo la responsabilità di custodire e trasmettere», concludono le Democratiche.