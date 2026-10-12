Lido di Savio, Area Sismica presenta la 37ª stagione: otto appuntamenti tra free jazz, elettronica e teatro

Tim Hodgkinson & Atsuko Kamura

Area Sismica inaugura domenica 18 ottobre a Lido di Savio la sua 37ª stagione, portando sul palco di Lupo alcuni dei protagonisti della musica sperimentale internazionale, tra free jazz, improvvisazione, elettronica e teatro. Il cartellone, intitolato Il futuro ha una storia, proseguirà fino a dicembre con otto appuntamenti, tra cui i tre concerti del Derive Fest, per poi riprendere da gennaio fino alla primavera.

Dopo trentacinque anni di attività tra Meldola e Ravaldino in Monte, nel Forlivese, Area Sismica ha trasferito da due anni le rassegne Musiche Extra-Ordinarie e Musica Inaudita a Lupo, lo stabilimento balneare con sala concerti di Lido di Savio. Una scelta maturata attraverso la collaborazione già avviata negli anni precedenti tra le due realtà, che ha permesso di ospitare sul litorale ravennate artisti internazionali e festival dedicati alla musica di ricerca.

Nel corso della sua storia, Area Sismica è diventata un punto di riferimento per l’avanguardia musicale italiana ed europea, ospitando protagonisti del free jazz, della musica elettroacustica, contemporanea e creativa, spesso in occasione delle loro uniche date italiane.

La nuova stagione ha avuto un’anteprima il 20 settembre con un doppio concerto che ha visto protagonisti Bob Ostertag, Phil Minton e Audrey Chen, seguiti dai Mopcut. Ostertag e Minton sono stati inoltre invitati a visitare Malagola, il Centro internazionale di ricerca vocale e sonora di Ravenna.

Il primo appuntamento del programma autunnale è fissato per domenica 18 ottobre alle 18, quando saliranno sul palco Dan Kinzelman e Stefano Costanzo. Il sassofonista e clarinettista statunitense e il batterista italiano proporranno un incontro tra fiati, feedback e percussioni, con improvvisazioni che attraversano free jazz, energia punk, ripetizioni e momenti più introspettivi. Kinzelman utilizzerà sax tenore, clarinetto basso e feedback, mentre Costanzo affiancherà alla batteria campane, crotali, oggetti e altri strumenti amplificati.

Una settimana dopo, domenica 25 ottobre alle 18, sarà la volta di Music for Dance, il trio formato da Tobia Bondesan al sassofono, Michele Bondesan al contrabbasso e Giuseppe Sardina alla batteria. Il progetto esplora il rapporto tra musica, ritmo e movimento del corpo attraverso un jazz nel quale composizione e improvvisazione si alternano continuamente.

Il programma riprenderà domenica 22 novembre alle 18 con il teatro. Denis Campitelli porterà in scena Una bistecca, spettacolo tratto dal racconto di Jack London e prodotto da Teatro Due Mondi, con le musiche dal vivo di Paolo Gradari. Al centro della storia c’è Tim King, un pugile ormai vicino alla fine della carriera che deve affrontare un giovane avversario, mentre la fame e la povertà segnano la sua esistenza.

Domenica 29 novembre, sempre alle 18, la rassegna Musica Inaudita ospiterà Tim Hodgkinson e Atsuko Kamura. Hodgkinson, fondatore degli Henry Cow, incontrerà la cantante giapponese, protagonista della scena d’avanguardia britannica e nipponica, in una performance che unisce voce, lap steel guitar, tastiere ed elettronica. Haiku e frammenti poetici diventeranno il punto di partenza per composizioni, paesaggi sonori e interventi teatrali.

A dicembre tornerà per il secondo anno a Lupo anche Derive Fest, il mini-festival inserito nella programmazione di Area Sismica che proporrà tre concerti consecutivi dal 6 all’8 dicembre.

Domenica 6 dicembre alle 18 si esibiranno i Plants Heal, formazione composta da Dan Nicholls, Dave De Rose e Lou Zon. Il trio propone un approccio interamente improvvisato che mette in relazione improvvisazione libera, cultura della musica da ballo e suggestioni legate alla natura. Nicholls sarà impegnato tra pianoforte, sintetizzatori, elettronica e percussioni, De Rose alla batteria e Lou Zon ai visual.

Lunedì 7 dicembre alle 21 il palco sarà affidato al clarinettista italiano Marco Colonna e al pianista britannico Alexander Hawkins, protagonisti di un dialogo musicale ispirato alla figura di Eric Dolphy. L’incontro attraverserà lirismo, memoria del jazz e improvvisazione contemporanea. Hawkins, tra i nomi più apprezzati del panorama internazionale, è stato indicato dalla rivista statunitense DownBeat come miglior giovane pianista del mondo.

Il Derive Fest si concluderà martedì 8 dicembre alle 18 con Veniero Rizzardi e Leslee Smucker, impegnati nell’esecuzione di La lontananza nostalgica utopica futura. Madrigale per più «caminantes» con Gidon Kremer, composizione del 1988 di Luigi Nono. Smucker sarà al violino, mentre Rizzardi curerà la regia del suono.

A chiudere la prima parte della stagione dovrebbe essere, domenica 20 dicembre alle 18, Joe McPhee, anche se la data è ancora in attesa di conferma. Il musicista statunitense, tra i protagonisti storici del free jazz, attraversa da oltre cinquant’anni la musica improvvisata, utilizzando sassofono, tromba, voce e poesia in un linguaggio che unisce sperimentazione, intensità espressiva e radici blues.

A spiegare il significato del titolo scelto per questa 37ª stagione è Ariele Monti, direttore artistico di Area Sismica. «L’intenzione era quella di portare sul palco i grandi della musica che hanno fatto la storia, in senso generale e non solo per quanto riguarda l’avanguardia», racconta Monti, secondo il quale «la musica creativa di oggi è la musica ricreativa di domani».

Il direttore artistico paragona la sperimentazione musicale alla ricerca e sviluppo dell’industria, sottolineando come i linguaggi elaborati oggi possano diventare parte della musica di intrattenimento tra trenta o quarant’anni. «La musica pop attuale ha echi di musiche considerate all’avanguardia trenta o quarant’anni fa, è innegabile. Quindi i vagiti che sentiamo oggi nella musica sperimentale sono gli stilemi che verranno adottati nel futuro», osserva Monti, spiegando che il programma è stato costruito cercando un equilibrio tra artisti che hanno contribuito alla nascita di nuovi linguaggi e nomi emergenti della sperimentazione.

Anche Fabio Sbaraglia, assessore alle Politiche culturali del Comune di Ravenna, sottolinea il valore della presenza di Area Sismica sul territorio. «Con la sua lunga storia di ricerca e sperimentazione, Area Sismica rappresenta una presenza preziosa per il nostro territorio. La nuova stagione conferma il valore di un progetto capace di intercettare i linguaggi più innovativi della scena musicale internazionale, contribuendo ad arricchire e diversificare l’offerta culturale di Ravenna e dei suoi lidi, anche oltre la stagione estiva».