Mingozzi (PRI): “OMC 2027 non dimentichiamo le estrazioni in Adriatico”

“Fa piacere che già oggi imprese e delegazioni da tutta Europa e Paesi da tutto il mondo abbiano confermato la propria presenza ad una delle manifestazioni internazionali dedicate all’energia che fa onore a Ravenna ed a tutto il sistema industriale e della ricerca legato in particolare all’Oil&gas”, afferma per il PRI Giannantonio Mingozzi; ma proprio uno dei percorsi che seguirà l’evento e cioè “la storia comune tra l’imprenditoria ravennate e l’evoluzione del settore energetico” non può dimenticare la storia dei pozzi estrattivi di gas metano in Adriatico e la possibilità (che lo stesso Governo italiano ha confermato) di riaprire quella esperienza autorizzando nuove attività estrattive viste le tensioni internazionali che dominano il mondo ed i tempi lunghi delle possibili fonti alternative”.