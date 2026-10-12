Mingozzi (PRI): “OMC 2027 non dimentichiamo le estrazioni in Adriatico”
Questa mattina è stato presentato il programma di OMC MED ENERGY 2027, la 18° edizione che conferma Ravenna come sede (dal 13 al 15 aprile al Pala De Andrè) con il titolo “Da Ravenna al Mediterraneo: una storia costruita insieme”. Definiti gli indirizzi ed i principali contenuti scientifici, nelle prossime settimane si comporranno sessioni plenarie e tavole rotonde.
“Fa piacere che già oggi imprese e delegazioni da tutta Europa e Paesi da tutto il mondo abbiano confermato la propria presenza ad una delle manifestazioni internazionali dedicate all’energia che fa onore a Ravenna ed a tutto il sistema industriale e della ricerca legato in particolare all’Oil&gas”, afferma per il PRI Giannantonio Mingozzi; ma proprio uno dei percorsi che seguirà l’evento e cioè “la storia comune tra l’imprenditoria ravennate e l’evoluzione del settore energetico” non può dimenticare la storia dei pozzi estrattivi di gas metano in Adriatico e la possibilità (che lo stesso Governo italiano ha confermato) di riaprire quella esperienza autorizzando nuove attività estrattive viste le tensioni internazionali che dominano il mondo ed i tempi lunghi delle possibili fonti alternative”.
“Il coraggio di istituzioni locali e nazionali – conclude Mingozzi – di imprese, partner dello stesso bacino mediterraneo per sostenere una continuità utile ai nostri bilanci ed alla maggiore indipendenza energetica dell’Italia è bene che venga ricordato adeguatamente anche in una occasione come la prossima edizione di OMC 2027”.