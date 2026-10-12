Mr Hyde vince la Go to Barcolana da Ravenna. Corsara stabilisce il nuovo record della traversata

È Mr Hyde di Marco Rusticali, portacolori del Circolo Nautico del Savio, l’imbarcazione vincitrice della sesta edizione della Go to Barcolana da Ravenna, la regata di avvicinamento alla Barcolana di Trieste che giovedì 8 ottobre ha visto 24 barche affrontare le 95 miglia marine, circa 176 chilometri, che separano Marina di Ravenna dal Golfo di Trieste. Un’edizione che ha fatto registrare anche il nuovo record della traversata, stabilito da Corsara di Carlo Salvini, del Circolo Velico Ravennate, arrivata al traguardo in 7 ore, 37 minuti e 22 secondi.

La competizione, organizzata dal Circolo Velico Ravennate e dalla Società Velica di Barcola e Grignano, in collaborazione con il Gruppo Hera, è partita alle 10 del mattino da Marina di Ravenna, con arrivo nel pomeriggio a Trieste, dove domenica 11 ottobre si è disputata la 58ª edizione della Barcolana, considerata la regata velica più grande del mondo.

A conquistare il Trofeo Gruppo Hera è stato l’equipaggio di Mr Hyde, che si è imposto nella classifica calcolata con i compensi ORC, il sistema che permette di confrontare le prestazioni di imbarcazioni con dimensioni e caratteristiche differenti, tenendo conto delle rispettive specificità tecniche.

Diverso il risultato in tempo reale, dove a distinguersi è stata Corsara di Carlo Salvini, che ha tagliato per prima la linea d’arrivo, stabilendo il nuovo primato sulla rotta Ravenna-Trieste. L’imbarcazione del Circolo Velico Ravennate ha completato il percorso in 7 ore, 37 minuti e 22 secondi, facendo segnare il miglior tempo della manifestazione sulla tratta.

La premiazione si è svolta nella Sala del Ridotto del Teatro Verdi di Trieste, dove il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, e l’amministratrice delegata di Hera Comm, Isabella Malagoli, hanno consegnato il riconoscimento all’equipaggio vincitore.

Il Trofeo Gruppo Hera viene assegnato secondo la formula del Challenge perpetuo: il premio rimane al vincitore fino all’edizione successiva, quando viene rimesso in palio e consegnato al nuovo equipaggio che conquista la regata.

Il riconoscimento ha anche un legame con Ravenna e con la sua tradizione artistica. La scultura è stata infatti realizzata da Yuyu Zhao, studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, vincitrice di un concorso interno promosso nell’ambito delle collaborazioni tra l’istituto e il Gruppo Hera.