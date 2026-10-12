Nel Consiglio comunale di Ravenna di martedì 13 ottobre il caso delle prenotazioni per l’Amerigo Vespucci, la libertà di stampa e il traffico crocieristico

Il Consiglio comunale di Ravenna tornerà a riunirsi martedì 13 ottobre alle 15, con una seduta che affronterà, tra gli altri argomenti, i problemi riscontrati nelle prenotazioni per visitare l’Amerigo Vespucci, le clausole di riservatezza nel bando per i servizi di contrasto alla povertà estrema, la situazione di Porto Corsini legata al traffico crocieristico e le liste d’attesa sanitarie.

I lavori si apriranno con i question time, tra i quali figurano due interventi dedicati al sistema di prenotazione per le visite alla nave Amerigo Vespucci. Veronica Verlicchi, capogruppo della Pigna città forese e lidi, presenterà il question time “Disservizi del sistema di prenotazione per le visite alla nave Amerigo Vespucci: un’occasione persa per la città”, mentre Gianfranco Spadoni, capogruppo Lista per Ravenna-Lega-Popolo della Famiglia, interverrà sulla “Prenotazione problematica per la visita alla nave Amerigo Vespucci”.

Sempre in apertura saranno affrontate le questioni relative alla comunicazione e alla riservatezza. Verlicchi presenterà il question time “Clausola del silenzio bando per i servizi di contrasto della povertà estrema: tutela della riservatezza o controllo dell’informazione”, mentre Renato Esposito, consigliere di Fratelli d’Italia, porterà in aula quello intitolato “Il Comune di Ravenna vuole imbavagliare la stampa”. Completerà questa parte della seduta il question time di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna, sui dissesti e i pericoli di via Sordina.

Il Consiglio passerà quindi alle interrogazioni, che riguarderanno diversi aspetti della vita cittadina. Renato Esposito tornerà sulla questione dell’uso improprio di una sede istituzionale, mentre Veronica Verlicchi chiederà chiarimenti sulla situazione di degrado, sui bivacchi e sugli episodi di bullismo nell’area dell’ex ippodromo e del bike park. La stessa consigliera presenterà anche un’interrogazione relativa agli odori insalubri, al degrado e alle condizioni del marciapiede in circonvallazione piazza d’Armi, all’altezza del civico 93.

La sicurezza stradale in via Senna, a San Pietro in Vincoli, sarà invece al centro dell’interrogazione di Nicola Staloni, capogruppo AVS, che chiederà una valutazione delle misure per migliorare la visibilità e contenere la velocità. Anna Greco, consigliera di Fratelli d’Italia, presenterà una proposta relativa alla realizzazione di un’area camper urbana attrezzata per il turismo slow.

La seduta proseguirà con l’esame delle proposte di deliberazione. L’assessore al Patrimonio Massimo Cameliani illustrerà l’accorpamento al demanio stradale di un tratto di via della Resistenza a Savarna, mentre l’assessore all’Ordine pubblico e sicurezza Eugenio Fusignani relazionerà su due provvedimenti riguardanti il riconoscimento di spese derivanti da sentenze esecutive.

All’esame dell’aula arriverà inoltre la ratifica di una variazione al Documento unico di programmazione, al Bilancio di previsione e al Piano investimenti 2026-2028, limitatamente all’annualità 2026. Il provvedimento, già adottato in via d’urgenza dalla Giunta, riguarda la restituzione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di una quota delle compensazioni per l’aumento dei prezzi relative ai lavori di riqualificazione di viale Virgilio a Lido Adriano, eseguiti e contabilizzati tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2022, oltre alla restituzione di una quota parziale dell’Iva relativa al fondo per l’adeguamento dei prezzi. A illustrare la proposta sarà l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani.

Tra le mozioni figurano due iniziative di Alvaro Ancisi, una dedicata alla situazione di Porto Corsini, definita nel titolo del documento «stremata dal traffico crociere», con la richiesta di benefici compensativi, e l’altra relativa al degrado e alla sporcizia nello stradello delle antiche mura e nel piazzale delle Blacherne.

Nella parte conclusiva della seduta saranno discussi tre ordini del giorno. Il primo riguarda lo stallo del progetto Agnes e la richiesta al Governo di attivare i decreti Fer2, ed è presentato da Domenico Antonio Esposito e Luca Cortesi del PD, Chiara Francesconi di Progetto Ravenna, Igor Gallonetto del Movimento 5 Stelle, Nicola Staloni di AVS, Francesco Stucci del PRI e Daniele Perini di Ama Ravenna.

Un secondo documento propone di valorizzare i risultati del forum Youz a Ravenna e di promuovere il dialogo tra le giovani generazioni e le istituzioni. Tra i firmatari figurano Nicolò Pranzini, Lo Fama e Fabio Bazzocchi del PD, Alvaro Ancisi, Chiara Francesconi, Anna Greco, Pietro Maria Moretti e Nicola Staloni.

Infine, Veronica Verlicchi presenterà un ordine del giorno sulle liste d’attesa sanitarie, con particolare riferimento al diritto alla cura e all’accesso automatico a prestazioni alternative quando vengono superati i tempi massimi previsti.