Notte d’Oro, alla scoperta della Rocca Brancaleone: due visite guidate gratuite nell’Arce restaurata

La Rocca Brancaleone di Ravenna aprirà le porte ai visitatori sabato 17 ottobre, in occasione della Notte d’Oro, con due visite guidate gratuite dedicate alla storia della fortezza, ai recenti interventi di restauro e alla vita quotidiana nel Quattrocento. L’iniziativa offrirà anche la possibilità di accedere all’Arce, uno spazio normalmente aperto al pubblico soltanto in occasione di eventi culturali, e di scoprire come si viveva all’interno della fortificazione durante la dominazione veneziana.

L’appuntamento, intitolato “La Rocca Brancaleone restaurata e la Rocca vissuta: dall’architettura alla vita quotidiana nel Quattrocento”, è promosso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con il Comune di Ravenna e con la partecipazione dell’associazione Amata Brancaleone APS.

Le visite saranno condotte dalle architette Marzia Iacobellis, funzionaria responsabile della III Area – Patrimonio Architettonico della Soprintendenza, e Sara Bacchini, direttrice dei lavori di recupero e valorizzazione della Rocca Brancaleone per il Comune di Ravenna, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche architettoniche del monumento e delle trasformazioni che lo hanno interessato nel corso dei secoli.

Costruita dai Veneziani a partire dal 1457, a cavallo delle mura cittadine, la Rocca Brancaleone rappresenta una delle testimonianze più significative della presenza della Serenissima a Ravenna, durata circa settant’anni. La fortezza, concepita non soltanto come struttura difensiva ma anche come strumento di controllo della città, conserva ancora oggi un ruolo importante nel patrimonio storico e architettonico ravennate.

L’iniziativa permetterà inoltre di conoscere da vicino i lavori di restauro, riqualificazione e valorizzazione recentemente conclusi, che hanno interessato anche il recupero e il nuovo allestimento dell’Arce, con l’obiettivo di tutelare il monumento e ampliarne le possibilità di utilizzo per manifestazioni culturali e spettacoli aperti al pubblico.

Accanto agli approfondimenti sull’architettura e sugli interventi di recupero, le visite proporranno un viaggio nella vita quotidiana della Rocca nel Quattrocento, grazie alle rievocazioni curate dall’associazione Amata Brancaleone APS, che racconteranno alcuni aspetti della presenza della guarnigione e delle attività svolte all’interno della fortezza durante il periodo veneziano.

L’apertura straordinaria rappresenterà quindi un’occasione per conoscere uno spazio storico non abitualmente accessibile, attraverso un percorso che unisce la conservazione del patrimonio alla ricostruzione delle vicende e delle abitudini di chi lo abitava.

Sono previsti due turni di visita, alle 9 e alle 10 di sabato 17 ottobre, ciascuno riservato a un massimo di 30 partecipanti. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione.