OMC Med Energy 2027 a Ravenna: digitalizzazione, finanza, porti e data center al centro del summit sul Mediterraneo

Digitalizzazione, finanza, porti e data center saranno tra i temi al centro della 18ª edizione di OMC Med Energy, in programma al Pala De André di Ravenna dal 13 al 15 aprile 2027. Il summit, presentato oggi, 12 ottobre, riunirà imprese e istituzioni per affrontare le sfide energetiche e industriali del Mediterraneo, dalla sicurezza degli approvvigionamenti alla decarbonizzazione, fino agli investimenti necessari per le nuove infrastrutture. A sei mesi dall’apertura, sono già confermati quasi 6.000 metri quadrati di spazi espositivi, oltre 300 aziende e circa 40 nuovi espositori.

All’incontro, moderato da Edoardo Dellarole, presidente del Comitato Scientifico di OMC Med Energy 2027, sono intervenuti il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, Irene Priolo, assessora regionale all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Grammenos Mastrojeni, Negoziatore ambientale, docente e scrittore, già Segretario Generale Aggiunto dell’Unione per il Mediterraneo, e Francesca Zarri, presidente di OMC Med Energy 2027.

Francesca Zarri: quattro temi per affrontare le sfide del Mediterraneo

Per Francesca Zarri, presidente di OMC Med Energy 2027, il punto di partenza è la complessità dello scenario energetico internazionale, tra sicurezza degli approvvigionamenti, decarbonizzazione e competitività industriale. La manifestazione vuole affrontare queste sfide mettendo in relazione tecnologie, infrastrutture e investimenti, con uno sguardo particolare al Mediterraneo, chiamato a essere non soltanto un’area strategica per i traffici e le forniture, ma anche uno spazio di confronto e collaborazione. “La complessità non è più un elemento temporaneo dello scenario energetico, ma la condizione nella quale dobbiamo imparare a operare», ha spiegato la presidente, sottolineando la necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, accelerare la decarbonizzazione e mantenere competitiva l’industria europea, continuando nel contempo a garantire l’energia necessaria oggi. “Non esiste una soluzione unica: servono tecnologie diverse, infrastrutture, investimenti, capacità industriale e soprattutto collaborazione”, ha aggiunto.

Il programma si aprirà il 13 aprile con una giornata dedicata alle istituzioni e al quadro politico e strategico in cui si muove l’energia nel Mediterraneo. Al centro ci saranno gli equilibri internazionali, la dipendenza energetica e la necessità di tradurre le strategie in infrastrutture e risultati concreti.

Il 14 aprile sarà dedicato anche alla finanza necessaria a sostenere le infrastrutture energetiche, con un confronto che coinvolgerà la Banca europea per gli investimenti e Goldman Sachs. Nella stessa giornata si parlerà di porti come hub energetici e industriali e di trasporto marittimo sostenibile, con un approfondimento su vettori a basse emissioni come GNL, biocarburanti, idrogeno e ammoniaca.

Il 15 aprile l’attenzione si concentrerà sul rapporto tra energia e data center, con sessioni dedicate alla crescente domanda energetica legata all’intelligenza artificiale e alle infrastrutture digitali. Il tema sarà anticipato già il giorno precedente da un Energy Talk. La sostenibilità attraverserà invece l’intero programma, dalla decarbonizzazione alle rinnovabili, fino all’efficienza energetica e alla gestione delle risorse.

Spazio anche ai giovani, con l’Innovation Room e il coinvolgimento di studenti, università e ricercatori.

Priolo: «Il porto di Ravenna si sta qualificando come hub energetico»

Il ruolo di Ravenna nella strategia mediterranea è stato sottolineato anche dall’assessora regionale Irene Priolo, che ha richiamato la duplice vocazione del porto: infrastruttura commerciale e snodo sempre più importante per l’approvvigionamento energetico nazionale.

La collocazione del porto all’interno delle strategie dei porti del Nord-Est, ha spiegato Priolo, rappresenta un passaggio importante. Le prospettive non riguardano soltanto il movimento delle merci e la logistica, ma anche l’energia e la capacità di anticipare le traiettorie future in un contesto condizionato dalle dinamiche geopolitiche internazionali.

In questo quadro, Ravenna può contare sulla presenza del terminale di rigassificazione, che contribuisce al sistema nazionale di approvvigionamento del gas naturale liquefatto (GNL). A questo si aggiungono le attività legate alla cattura e allo stoccaggio della CO₂, con il progetto Ravenna CCS, le prospettive delle rinnovabili offshore e gli investimenti nelle nuove filiere energetiche.

Priolo ha inoltre richiamato il ruolo del porto, primo in Italia per le merci alla rinfusa, e della Zona logistica semplificata (ZLS). La sfida riguarda un sistema nel quale merci, infrastrutture logistiche, gas, petrolio e fonti rinnovabili concorrono a definire la competitività del territorio e la sicurezza degli approvvigionamenti.

Barattoni: «Crescita economica, autonomia strategica e sostenibilità possono stare insieme»

Per il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, il summit rappresenta un’occasione per mettere a disposizione del Paese le competenze e le capacità del territorio, in una fase di trasformazione e ammodernamento delle infrastrutture portuali ed energetiche.

Il porto, secondo il primo cittadino, offre l’opportunità di affrontare nello stesso contesto le questioni energetiche e quelle infrastrutturali. Da qui la possibilità di costruire una strategia che tenga insieme autonomia strategica, sostenibilità ambientale e crescita economica.

Barattoni ha ricordato gli investimenti realizzati negli ultimi anni grazie alle risorse europee e pubbliche, sostenendo che la capacità di utilizzare le opportunità disponibili abbia contribuito allo sviluppo della città e al rafforzamento del porto, anche sul fronte energetico e della decarbonizzazione.

Nel suo intervento di apertura, il sindaco ha allargato lo sguardo allo scenario internazionale. Le preoccupazioni, ha osservato, sono oggi particolarmente forti, mentre il Mediterraneo continua a essere un’area strategica non soltanto per la sua posizione geografica, ma anche per le rotte che lo attraversano. Le vicende legate al canale di Suez e agli stretti marittimi hanno mostrato quanto questi passaggi possano condizionare i traffici e gli equilibri economici.

“Per Ravenna, la sfida consiste nel trasformare questa centralità geografica e infrastrutturale in nuove opportunità di sviluppo – ha spiegato Barattoni -. In questo senso si inserisce anche il progetto di candidatura, insieme a Venezia, Trieste, all’Interporto di Verona e a Trento, per ospitare depositi di materie prime strategiche e contribuire alla costruzione di una nuova filiera”.

“L’obiettivo – ha sottolineato Barattoni -, è rafforzare l’autonomia del Paese in settori fondamentali, a partire dall’energia, dai prodotti chimici e dalle materie prime minerali strategiche”.

Il sindaco ha infine richiamato la necessità di mettere in relazione le opportunità offerte dalle grandi imprese internazionali con quelle rivolte ai giovani, affinché possano trovare occasioni di formazione e crescita professionale anche nei territori in cui hanno studiato. “OMC Med Energy, in questa prospettiva, non dovrebbe essere soltanto un evento capace di generare ricadute turistiche ed economiche per la città, ma anche un’occasione per contribuire al confronto sulle strategie di sviluppo del Paese”.

De Pascale: «Il dialogo è essenziale anche nei momenti di tensione»

Nel videomessaggio inviato alla conferenza stampa, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha richiamato la dimensione internazionale di OMC Med Energy e il valore del confronto tra i Paesi del Mediterraneo.

La manifestazione, ha evidenziato, non è soltanto un luogo in cui discutere di tecnologia, competenze e innovazione, ma anche uno spazio di dialogo tra le persone dell’area mediterranea, nel quale promuovere relazioni, sviluppo e attenzione ai diritti umani.

Un confronto che deve continuare anche nei momenti di maggiore tensione internazionale. Incontrarsi e dialogare non risolve automaticamente i conflitti, ma rappresenta una condizione necessaria per costruire prospettive di crescita, stabilità e rispetto reciproco.