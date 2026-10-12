Open Labs in Bassa Romagna, a Cotignola si parla di uso consapevole delle tecnologie

Il rapporto tra tempo trascorso davanti agli schermi, vita quotidiana e benessere sarà al centro del prossimo appuntamento di Open Labs, il progetto promosso dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con Romagna Tech. L’incontro, in programma mercoledì 14 ottobre alla biblioteca Varoli di Cotignola, sarà dedicato alla «Dieta digitale. Equilibrio tra schemi e vita reale», con l’obiettivo di riflettere su come gestire il rapporto con le tecnologie e trovare un equilibrio tra mondo digitale e attività quotidiane.