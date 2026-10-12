Mondo digitale|
Open Labs in Bassa Romagna, a Cotignola si parla di uso consapevole delle tecnologie
Il rapporto tra tempo trascorso davanti agli schermi, vita quotidiana e benessere sarà al centro del prossimo appuntamento di Open Labs, il progetto promosso dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con Romagna Tech. L’incontro, in programma mercoledì 14 ottobre alla biblioteca Varoli di Cotignola, sarà dedicato alla «Dieta digitale. Equilibrio tra schemi e vita reale», con l’obiettivo di riflettere su come gestire il rapporto con le tecnologie e trovare un equilibrio tra mondo digitale e attività quotidiane.
Dalle 20.30 alle 22 interverrà Michele Piga, psicologo esperto in dinamiche sociali dell’era digitale. L’incontro offrirà l’occasione per approfondire le opportunità offerte dalle tecnologie, ma anche i rischi legati a un uso eccessivo o poco adeguato, con particolare attenzione alla necessità di rispettare le esigenze di salute e benessere e di promuovere modalità di utilizzo appropriate all’età.
La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria. I posti disponibili sono al massimo 15. Per prenotare è necessario scrivere a openlabs@unione.labassaromagna.it.
Open Labs fa parte dell’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) della Bassa Romagna ed è realizzato con il cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della programmazione integrata dei fondi europei 2021-2027.