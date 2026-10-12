verso i 30mila abitanti
PD Cervia: “Diritto alla casa e revisione del PUG sono priorità per il futuro della città”
“Come Partito Democratico di Cervia interveniamo nel dibattito sul futuro della città per offrire una riflessione sulle linee di sviluppo del territorio, convinti che il confronto all’interno del centrosinistra e della maggioranza rappresenti sempre un valore aggiunto quando è orientato alla costruzione del bene comune.
Il ragionamento attorno alla soglia dei 30.000 abitanti esprime una visione strategica, finalizzata a inserire Cervia in una categoria amministrativa superiore capace di sbloccare nuove risorse, finanziamenti e risposte strutturali adeguate alle specificità del nostro territorio. La nostra città vive infatti una dinamica del tutto particolare: pur registrando una popolazione residente inferiore a tale soglia, si trova a gestire le complessità, i flussi, le infrastrutture e i servizi tipici di una grande località turistica, soprattutto nei mesi estivi. Allineare le risorse a disposizione alle reali esigenze della comunità richiede coraggio amministrativo, fondamentale per garantire standard qualitativi elevati sia ai residenti sia ai visitatori.
In questo scenario, il tema dell’edilizia residenziale e del diritto all’abitare per le giovani famiglie e per i lavoratori diventa prioritario, in perfetta coerenza con il programma di mandato. Per dare risposte concrete, è essenziale puntare su una sinergia virtuosa tra pubblico e privato. Attraverso accordi chiari, trasparenti e costantemente guidati dall’interesse collettivo, è possibile attivare energie private per rigenerare il tessuto urbano e creare alloggi accessibili con prezzi calmierati, senza per questo rinunciare a investimenti e interventi pubblici. Si tratta di due binari complementari che devono procedere di pari passo.
Per quanto riguarda la revisione del PUG, parliamo di un percorso strutturato, lungo e complesso, che richiederà il tempo necessario all’ascolto, alla partecipazione e alla più ampia condivisione con la città e con tutte le forze della coalizione. L’avvio ufficiale dell’iter rappresenta un passo in avanti importante e positivo, finalizzato proprio a superare e prevenire quelle criticità che non vogliamo si ripetano nel nostro territorio.
Siamo certi che, attraverso un dialogo approfondito e costruttivo, sapremo declinare insieme a tutta la maggioranza queste grandi sfide per il futuro di Cervia”.
Partito Democratico di Cervia