Pisignano, tornano le “Serate con l’autore” con Luciano Sartini e Francesco Zani

La rassegna culturale “Serate con l’autore” torna mercoledì 14 ottobre al Centro sociale di Pisignano Cannuzzo di Cervia, con la presentazione di due libri: “Storie antiche di una vecchia marineria” di Luciano Sartini e “Come ti difendi” di Francesco Zani. L’appuntamento è alle 20.30 nella sede di via Zavattina 6/d, nell’ambito del ciclo di incontri promosso dall’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana.

La rassegna, organizzata in occasione dei 15 anni di attività e fondazione dell’associazione, prevede otto serate in programma il mercoledì sera nei mesi di ottobre e novembre. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Cervia, a riconoscimento dell’attività culturale svolta dall’associazione nell’entroterra cervese e del successo delle precedenti edizioni.

L’organizzazione si avvale anche quest’anno della collaborazione di Giulia Zannetti. A ciascun autore verrà inoltre consegnata una fotografia del Parco delle Saline di Cervia, realizzata da Dany Fontana, socio dell’associazione. In alcune serate saranno esposti anche quadri del pittore Augusto Ponti (1920-2020), conosciuto con il nome d’arte Caputo, a cura della nipote Gianna Pirini.

Il primo dei due libri presentati mercoledì sarà “Storie antiche di una vecchia marineria” di Luciano Sartini, nato a Cervia nel 1946, nel Borgo Marina. Pescatore professionista nella pesca a strascico, Sartini ha lavorato per circa dieci anni come mozzo su due pescherecci, per poi diventare comandante di una terza imbarcazione, ruolo che ha ricoperto per 45 anni. Negli anni Settanta è stato presidente della Cooperativa Pescatori di Cervia e oggi si dedica anche alle passeggiate patrimoniali dell’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia.

Nel libro, la storia della marineria viene raccontata attraverso le trasformazioni dei suoi protagonisti e la continuità della loro identità: cambiano i volti e i nomi, ma restano le vicende legate all’avventura, al pericolo e al richiamo del mare. Un legame che Sartini ha continuato a coltivare anche dopo aver lasciato la barca, navigando attraverso i ricordi e la memoria della vita da pescatore.

La seconda presentazione sarà dedicata a “Come ti difendi” di Francesco Zani, una storia che attraversa diversi decenni, dagli anni Settanta ai Duemila, seguendo le vite di Sergio e Armando, due uomini cresciuti in un borgo di pescatori. Il primo è l’ultimo erede di una dinastia di pescatori di tonni dell’Adriatico e porta con sé il peso del mestiere di famiglia; il secondo è un giovane talento del tennis, alla ricerca di uno spazio di libertà.

Le loro esistenze si sviluppano lontano l’una dall’altra, sullo sfondo di una provincia apparentemente tranquilla, animata da personaggi e storie che trasformano un paese di poche strade in un mondo intero. Al centro del romanzo c’è il tema della responsabilità familiare e della ricerca di una propria strada, sintetizzato nella domanda che dà il titolo al libro: «Ma tu, come ti difendi?».