Russi, sciopero bianco alla scuola media Baccarini: i sindacati sostengono docenti e personale Ata

Meno disponibilità a svolgere attività aggiuntive non obbligatorie, più attenzione ai carichi di lavoro e alle responsabilità che gravano sul personale scolastico. All’istituto comprensivo Baccarini di Russi i docenti della scuola secondaria di primo grado hanno scelto la strada dello “sciopero bianco”, limitando le prestazioni agli obblighi previsti dal contratto. Una protesta che incassa il pieno sostegno di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua e Snals Confsal, che la definiscono legittima e chiedono che le ragioni dei lavoratori arrivino ai tavoli di negoziazione nazionali.

La mobilitazione è stata al centro dell’assemblea sindacale unitaria del personale docente e Ata che si è svolta il 7 ottobre. Al termine dell’incontro, i partecipanti hanno approvato un ordine del giorno con le proprie rivendicazioni, chiedendo alle organizzazioni sindacali di farsene portavoce a livello nazionale.

Nel documento diffuso il 12 ottobre, le quattro sigle sindacali descrivono una situazione di crescente difficoltà per il personale scolastico. Tra i problemi indicati c’è l’aumento degli adempimenti burocratici e amministrativi, che sottrarrebbero tempo alla didattica e alla relazione educativa con gli studenti.

Un altro nodo riguarda le responsabilità degli insegnanti durante le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione. Secondo i sindacati, i docenti si trovano a gestire responsabilità civili e penali senza adeguate tutele istituzionali e legali. A questo si aggiungono, sottolineano le organizzazioni, retribuzioni non adeguate al costo della vita e compensi ritenuti insufficienti per le attività aggiuntive che contribuiscono al funzionamento delle scuole e all’ampliamento dell’offerta formativa.

Per FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua e Snals Confsal, quanto sta accadendo a Russi non è un episodio isolato, ma il segnale di un malessere più ampio che interessa il sistema nazionale d’istruzione. Nel mirino c’è un modello organizzativo che, a loro giudizio, finisce per scaricare sui lavoratori una parte crescente degli oneri necessari a garantire il funzionamento della scuola.

Lo “sciopero bianco” consiste nella rinuncia alle attività che non rientrano negli obblighi contrattuali: i docenti della secondaria di primo grado hanno deciso di non partecipare a commissioni non obbligatorie e progetti extracurricolari, di non aderire ai viaggi d’istruzione e di non svolgere ore aggiuntive oltre i limiti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

I sindacati precisano che la protesta è stata organizzata nel rispetto della normativa vigente e senza compromettere le attività didattiche necessarie agli studenti. I docenti, sostengono le sigle, hanno mantenuto gli impegni legati al diritto allo studio, distinguendo le prestazioni dovute contrattualmente dalle disponibilità ulteriori che spesso contribuiscono alla vita scolastica.

Anche i docenti della scuola primaria intervenuti all’assemblea hanno espresso solidarietà ai colleghi della secondaria, pur senza aderire alla modalità dello sciopero bianco.

I sindacati porteranno le richieste al tavolo nazionale

Le quattro organizzazioni sindacali hanno accolto il mandato ricevuto dall’assemblea e si sono impegnate a portare le richieste dei lavoratori nelle sedi istituzionali e negoziali competenti.

Tra le priorità indicate figurano investimenti strutturali per la scuola pubblica, una significativa riduzione degli adempimenti amministrativi e un riconoscimento economico e sociale più adeguato del lavoro di docenti e personale Ata, a partire dal prossimo rinnovo del contratto collettivo nazionale.