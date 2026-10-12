Sagra di Mezzano dal 13 al 18 ottobre: il programma completo degli eventi

La Sagra di Mezzano torna dal 13 al 18 ottobre con un programma che spazia dalla musica alla cultura, dalla gastronomia allo sport, fino agli appuntamenti dedicati alle famiglie e ai bambini. La manifestazione coinvolge le associazioni del paese, riunite in un Comitato promotore guidato dall’associazione Percorsi Odv, insieme alla Parrocchia di San Cristoforo e alle principali realtà associative locali.

Sei giorni di iniziative accompagneranno la tradizionale festa, con appuntamenti distribuiti tra la Sala polivalente E. Zannoni, piazza della Repubblica, gli spazi parrocchiali e le altre sedi del paese. Non mancheranno lo stand gastronomico, gli aperitivi, i mercatini, le mostre, gli spettacoli e la musica dal vivo.

Il programma si apre martedì 13 ottobre alle 20.30, sotto il tendone dello stand gastronomico, con il 13° Trebbo enogastronomico mezzanese, dedicato alla degustazione dei vini della Cantina Zuffa di Imola. La prenotazione è obbligatoria, contattando Marco al 335 5727192 o Luciano al 339 6679775.

Mercoledì 14 ottobre, alle 20.30, la Sala polivalente E. Zannoni ospiterà “La Traviata di Giuseppe Verdi – Il canto di Violetta”, una serata di conversazioni musicali e video dedicata all’opera, a cura di Piero Lucci.

Giovedì 15 ottobre, sempre alle 20.30 alla Sala Zannoni, spazio alla meteorologia con l’incontro “Tempo meteorologico e detti popolari”, condotto dal meteorologo Pierluigi Randi. Al termine è previsto un buffet romagnolo con sugal, castagnaz e zucarén.

Venerdì 16 ottobre sono in programma due appuntamenti alle 20.30. Nella Sala Percorsi sarà inaugurata la mostra “Libri e fumetti nel tempo: dimenticati, persi e ritrovati”, mentre nel salone parrocchiale andrà in scena “Cappuccetto rosso e gli insoliti sospetti”, spettacolo per bambini giunto alla 21ª edizione.

La giornata di sabato 17 ottobre si aprirà alle 8 in piazza della Repubblica con la quinta cicloturistica in mountain bike o gravel “Sulle orme di Anita”, con percorsi di 55 o 80 chilometri. Alle 14.30 è prevista una podistica non competitiva per le vie del paese, mentre alle 15 la Sala Pd ospiterà l’apertura della mostra di punto croce dell’Aipc. Alla stessa ora si svolgerà il torneo di calcio “Sagra di Mezzano”.

In serata, alle 20.30, piazza della Repubblica farà da cornice al concerto gospel “The Colours of Freedom”, con il gruppo di Villaprati.

Domenica 18 ottobre sarà la giornata centrale della festa, con un calendario di iniziative che si svilupperà dalla mattina alla sera. Dalle 9.30, in via Cortesi e via Costantini, spazio ai mercatini creativi, all’artigianato e alla solidarietà. Sarà presente anche il mercatino organizzato da L’Arte del Creare per la raccolta fondi, con prodotti artigianali, truccabimbi e palloncini.

La biblioteca “G. Ruffini”, in piazza della Repubblica 7, sarà aperta straordinariamente dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18. Alle 11, in piazza della Repubblica, i bambini delle scuole di Mezzano e Glorie saranno protagonisti dell’iniziativa “I bambini cantano per la pace”. Nello stesso orario, al secondo piano della Sala Zannoni, è previsto un brindisi dedicato alle coppie che festeggiano 25, 50 e 60 anni di matrimonio, con foto ricordo in omaggio e buffet.

Nel pomeriggio, alle 14.30, piazza della Repubblica ospiterà Pompieropoli, attività organizzata con l’Associazione nazionale Vigili del Fuoco. Alle 15 è in programma il “Nicolas Show”, spettacolo di varietà con ballerini, fruste romagnole del Gruppo Milleluci di Alfonsine e la musica di Daniela Peroni.

La festa si concluderà domenica sera alle 20.30 al Centro sociale Il Salice Aps, con la serata danzante accompagnata dall’orchestra “Gusto e Lidia”.