Una serata dedicata all’Amerigo Vespucci al Mercato Coperto di Ravenna, tra racconti di bordo e storia della Marina

L’arrivo dell’Amerigo Vespucci a Ravenna sarà anche l’occasione per scoprire la vita a bordo della celebre nave scuola e ripercorrere alcuni aspetti della storia della Marina italiana. Giovedì 15 ottobre, alle 18, il Mercato Coperto di piazza Andrea Costa ospiterà un incontro con lo scrittore e giornalista Enrico Gurioli, che presenterà il suo libro A bordo del Vespucci. Ospite del vento, seguito dall’inaugurazione della mostra “I menù della Regia Marina”, proposta dal gruppo ravennate dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI).

L’appuntamento, organizzato nell’ambito della rassegna “Storie & Persone”, avrà come titolo “Vespucci a Ravenna. Come si racconta la nave più bella del mondo?” e vedrà Gurioli dialogare con la giornalista e scrittrice Letizia Magnani, accompagnando il pubblico alla scoperta delle esperienze, delle tradizioni e delle persone che animano la vita della nave scuola.

Nel suo libro, Gurioli intreccia l’esperienza personale con la storia dell’Amerigo Vespucci, raccontando una quotidianità scandita dalle manovre alle vele, dai turni di guardia e dalle attività attraverso le quali i giovani marinai apprendono il mestiere del mare. Ne emerge il ritratto di una comunità nella quale la formazione non riguarda soltanto le competenze tecniche, ma passa anche attraverso la trasmissione di conoscenze ed esperienze tra generazioni.

Alla presentazione seguirà l’inaugurazione della mostra “I menù della Regia Marina”, attraverso la quale l’ANMI di Ravenna proporrà un particolare viaggio nella storia della vita a bordo, osservata da un punto di vista insolito: quello dell’alimentazione e delle abitudini a tavola degli equipaggi.

I menù esposti permetteranno di conoscere le occasioni ufficiali, i ricevimenti e i momenti di rappresentanza della Marina, offrendo al tempo stesso uno spunto per riflettere sulle condizioni di vita dei marinai, sulle difficoltà legate alle lunghe missioni e sulle privazioni affrontate durante i periodi di guerra.

Il coinvolgimento dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Ravenna assume un significato particolare anche per il legame diretto con l’Amerigo Vespucci, dal momento che tra i soci del gruppo figurano marinai che hanno prestato servizio proprio sulla nave scuola. Le loro testimonianze contribuiscono a mantenere viva la memoria delle tradizioni marinare e a trasmetterla alle nuove generazioni.

La serata si concluderà con un brindisi, offrendo un’ulteriore occasione di incontro e approfondimento durante i giorni della presenza del Vespucci a Ravenna.