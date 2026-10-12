Una vita lunga un secolo: nel Borgo di Faenza si festeggiano i 100 anni di Norma Drei
Ha compiuto 100 anni domenica 11 ottobre Norma Drei, storica residente del Borgo di Faenza, che ha celebrato questo importante traguardo circondata dall’affetto della sua numerosa famiglia, degli amici e dei vicini di casa. Una festa che ha riunito circa un centinaio di persone, tra parenti, conoscenti e volontari, per rendere omaggio a una donna che, nonostante il secolo di vita, conserva uno spirito vivace, una grande lucidità e tante passioni.
Nata l’11 ottobre 1926 nelle campagne di Errano, Norma ha trascorso buona parte della sua vita lavorando al fianco del marito Romeo Bettoli, inizialmente nell’attività orticola e successivamente nella gestione di un forno a Faenza, aperto prima in via Pascoli e poi trasferito in corso Matteotti, dove è rimasto in attività fino alla fine degli anni Settanta.
In seguito la famiglia si è stabilita nel Borgo, in una grande casa nella quale Norma vive ancora oggi insieme ai suoi familiari. Dal matrimonio con Romeo sono nate tre figlie, Valeria, Anna e Natalia, che le hanno regalato sei nipoti e cinque pronipoti, dando vita a una famiglia numerosa che continua a condividere gli spazi della stessa abitazione.
Nel corso degli anni Norma si è distinta anche per il suo impegno nel volontariato, in particolare all’interno della parrocchia di Sant’Antonino, dove ha messo a disposizione le proprie capacità di sartoria a sostegno dell’associazione Fraternità e Lavoro.
Appassionata di politica e di calcio, conserva ancora oggi un forte interesse per ciò che accade intorno a lei e continua a dedicarsi all’uncinetto e al ricamo, attività che l’hanno accompagnata per tutta la vita. Non rinuncia neppure alle passeggiate nei pressi di casa, aiutandosi con il deambulatore, e alle chiacchierate con amiche e conoscenti che incontra sulla soglia della propria abitazione.
La festa di domenica è stata un’occasione per riunire le tante persone che hanno condiviso con Norma momenti della sua lunga vita. A portarle gli auguri della città è stato il vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri, che le ha fatto visita consegnandole una litografia in omaggio a nome dell’Amministrazione comunale.