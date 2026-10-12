Verde pubblico a Ravenna, il Comune fa il bilancio: oltre 85mila piante in più dal 2016. In arrivo anche il bosco Snam da 50mila piante

A Ravenna, dal 2016 a oggi, sono state messe a dimora 90.795 piante, mentre gli abbattimenti effettuati per ragioni di sicurezza sono stati 5.720, con un saldo positivo di oltre 85mila esemplari. Sono i numeri del bilancio arboreo cittadino illustrati dall’assessore al Verde pubblico Giancarlo Schiano, che traccia il quadro degli interventi realizzati negli ultimi dieci anni e delle strategie sulle quali il Comune intende investire per affrontare gli effetti del cambiamento climatico, puntando non soltanto ad aumentare il patrimonio vegetale, ma anche a creare nuove zone d’ombra e a ridurre le superfici cementificate.

Il dato complessivo delle piantumazioni comprende interventi di natura diversa, dai progetti promossi direttamente dall’Amministrazione alle forestazioni con giovani piante, fino alle compensazioni ambientali e alle alberature previste nelle lottizzazioni private. Un bilancio che, secondo Schiano, testimonia un percorso avviato da tempo e che negli ultimi sedici mesi ha registrato un’accelerazione, soprattutto negli interventi destinati a restituire alberi ai quartieri, alle frazioni e agli spazi pubblici.

«I dati dimostrano che Ravenna sta andando nella direzione giusta già da tempo – dichiara l’assessore –. Tuttavia, in questi sedici mesi, abbiamo voluto imprimere un impulso ancora più deciso e concreto. Ad esempio in viale Europa con oltre 2.500 piantumazioni, in via Antica Milizia e quelle curate con Azimut».

Tra le priorità individuate dall’Amministrazione c’è la sostituzione delle alberature venute meno nel corso degli anni, con interventi che interessano anche i giardini dei nidi d’infanzia, dove sono stati piantati circa 200 alberi per compensare progressivamente le perdite accumulate negli ultimi decenni.

La scelta delle nuove piante, tuttavia, non riguarda soltanto il numero degli esemplari, ma anche le loro dimensioni e la capacità di offrire benefici immediati alla popolazione. Accanto agli astoni utilizzati negli interventi di forestazione, destinati a svilupparsi nel tempo, il Comune sta infatti ricorrendo anche ad alberi già cresciuti, alti dai tre ai quattro metri e dotati di chioma, da collocare soprattutto dove la presenza di ombra può migliorare la vivibilità degli spazi urbani.

«Non ci limitiamo a mettere a dimora piccolissimi astoni da forestazione, che pure restano fondamentali per lo sviluppo dei nuovi boschi urbani – precisa Schiano –. Laddove serve un impatto immediato in termini di ombra e vivibilità urbana, stiamo piantumando alberi già sviluppati di pronto effetto, alti dai 3 ai 4 metri e dotati di chioma».

Un altro fronte di intervento riguarda la de-cementificazione, ovvero la rimozione di superfici impermeabili per restituire spazio al terreno e alla vegetazione, favorendo sia lo sviluppo delle radici sia il drenaggio delle acque piovane. È quanto già avviato in piazza Mameli e in via Antica Milizia, dove l’ampliamento delle aree verdi ha comportato anche la riduzione di alcune porzioni di carreggiata, una scelta finalizzata a garantire maggiori possibilità di crescita agli alberi.

L’Amministrazione sta valutando la possibilità di estendere interventi analoghi ad altre zone del centro cittadino, nella prospettiva di rendere gli spazi urbani più permeabili e meglio attrezzati ad affrontare precipitazioni intense e temperature elevate.

La sfida principale resta però quella dell’adattamento a un clima che rende sempre più difficile anche la sopravvivenza delle nuove piantumazioni. I periodi prolungati di siccità estiva, le ondate di calore e gli eventi meteorologici estremi incidono infatti sull’attecchimento degli alberi, soprattutto nei primi anni dopo la messa a dimora.

Secondo i dati riportati dall’Amministrazione, la mortalità delle giovani piante forestali può raggiungere il 20-40%, mentre per gli alberi più sviluppati, che devono affrontare lo stress del trapianto, la percentuale varia tra il 5% e il 15%. Si tratta di un elemento che rende necessario affiancare alle nuove piantumazioni un’attenta attività di manutenzione e una selezione delle specie più adatte alle condizioni ambientali.

«Le piante soffrono il clima esattamente come noi – osserva Schiano –. Non si tratta più solo di intensificare l’irrigazione, attività che svolgiamo con costanza attraverso annaffiature di soccorso, ma di fare i conti con un clima estremo che mette a dura prova l’attecchimento. Per questo stiamo adottando una selezione botanica sempre più rigorosa, prediligendo essenze autoctone e resilienti, e ricorrendo all’abbattimento esclusivamente come extrema ratio a tutela della pubblica incolumità».

Tra gli interventi di maggiore rilievo rientra anche il bosco compensativo Snam, previsto tra Marina di Ravenna e viale delle Idrovore, dove saranno messi a dimora 50mila nuovi alberi. Il progetto prevede un piano di gestione e manutenzione della durata di tre anni, con i relativi oneri a carico della società.

Parallelamente, il Comune sta approfondendo la possibilità di realizzare ulteriori interventi di de-impermeabilizzazione in piazze e parcheggi, mentre attraverso un progetto di Citizen science, promosso con fondi europei Digital Unite, Ser.In.Ar. e Arpae, vengono condotte analisi che coinvolgono anche i cittadini nella mappatura delle isole di calore. Le informazioni raccolte serviranno a individuare le aree nelle quali programmare nuove zone d’ombra, orientando le future scelte di pianificazione del verde.