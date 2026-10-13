A Massa Lombarda il municipio si illumina di amaranto per la Giornata della Meraviglia

Con questo gesto simbolico, l’Amministrazione comunale ha voluto richiamare l’attenzione sulla condizione dei milioni di bambini che vivono nei territori colpiti dai conflitti, spesso privati di diritti fondamentali come l’istruzione, la sicurezza e la possibilità di vivere serenamente la propria infanzia.

Anche i più piccoli hanno contribuito a diffondere un messaggio di solidarietà e attenzione verso gli altri. Una classe della scuola primaria ha infatti realizzato un libro plastificato, esposto presso la biblioteca comunale in occasione delle Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza. Un’iniziativa che testimonia come, attraverso la creatività e la partecipazione dei bambini, sia possibile promuovere fin dalla scuola valori fondamentali come il rispetto, l’accoglienza e la solidarietà.