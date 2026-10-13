A Massa Lombarda il municipio si illumina di amaranto per la Giornata della Meraviglia
Nella serata di ieri, lunedì 12 ottobre, la facciata del Municipio di Massa Lombarda si è illuminata di amaranto in occasione della 6ª Giornata della Meraviglia, dedicata quest’anno al tema “Per i Bimbi della guerra”.
Oltre alla facciata del Municipio, è stato illuminato dello stesso colore anche il monumento AVIS dedicato al dono del sangue, situato nella rotonda di viale della Repubblica.
Con questo gesto simbolico, l’Amministrazione comunale ha voluto richiamare l’attenzione sulla condizione dei milioni di bambini che vivono nei territori colpiti dai conflitti, spesso privati di diritti fondamentali come l’istruzione, la sicurezza e la possibilità di vivere serenamente la propria infanzia.
Anche i più piccoli hanno contribuito a diffondere un messaggio di solidarietà e attenzione verso gli altri. Una classe della scuola primaria ha infatti realizzato un libro plastificato, esposto presso la biblioteca comunale in occasione delle Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza. Un’iniziativa che testimonia come, attraverso la creatività e la partecipazione dei bambini, sia possibile promuovere fin dalla scuola valori fondamentali come il rispetto, l’accoglienza e la solidarietà.
L’illuminazione del Municipio rappresenta un segno di vicinanza e solidarietà, ma anche un invito a riflettere sull’importanza di garantire a ogni bambino il diritto di crescere, imparare e guardare al futuro con speranza.
Nella foto: il Municipio di Massa Lombarda illuminato di amaranto in occasione della Giornata della Meraviglia.