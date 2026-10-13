Apertura straordinaria della biglietteria del PalaCosta per il match fra OraSì Ravenna e Allianz San Severo

Domenica 18 ottobre alle 18:00 il PalaCosta ospiterà il match fra OraSì Basket Ravenna e Allianz Pazienza Cestistica San Severo. Per permettere a tutti di essere presenti e di godersi la sfida, la biglietteria del PalaCosta osserverà anche in questa occasione un’apertura straordinaria nella mattina del giorno della partita, dalle 10:00 alle 12:00, sia per il rinnovo degli abbonamenti che per l’acquisto dei biglietti. Nel pomeriggio la biglietteria sarà operativa dalle 16:30 (solo per l’acquisto dei biglietti), mentre i cancelli apriranno alle 17:00.